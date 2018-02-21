Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

ABD'nin çelik ürünleri ithalatında ilave vergilerle korumacılık politikaları, tüm dünyadan tepki alıyor.

Güney Kore, ABD'nin çelik ve transformatörler için anti-sübvansiyon ve anti-damping vergileriyle ilgili olarak Dünya Ticaret

Örgütü'ne (WTO) geniş kapsamlı şikayet başvurusunda bulundu.

Şikayet, ABD Başkanı Donald Trump'ın "Önce Amerika" başlığında şekillenen korumacılık politikalarının yanı sıra Amerikan ticaret kanunularını da kapsıyor.

ABD Başkanı Donald Trump, ABD'li üreticilere haksız yere zarar verdiğini söylediği çelik ve alüminyum ithalatına çözüm bulmak için, gümrük vergileri ve kotalar dahil olmak üzere çeşitli seçenekleri değerlendirdiğini belirtiyor.

Ekonomi Bakanı Nihat Zeybekci, ABD'nin çelik ürünleri ithalatına ilave vergi getirmeye yönelik çalışmalarına ilişkin, "İtiraz ve şikayetler olduğunda biz de Amerikan ürünlerine karşı maalesef önlem başlatmak zorunda kalırız." dedi.