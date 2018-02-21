Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Şans Topu çekiliş sonuçları 21 Şubat akşamı çekilecek. Milli Piyango İdaresi tarafından her hafta çarşamba günü yapılan Şans Topu çekiliş sonuçları bu akşam belli oluyor. 5+1 doğru rakamı tahmin etmek için Şans Topu gişelerinde uzun kuyruklar olan talihliler, zengin olma hayaliyle yanıp tutuşuyor. Geçen hafta devrederek 821.473,22 TL büyük ikramiyeyi hiç kimse kazanamamıştı. Bu hafta 1,5 milyon TL'ye ulaşması beklenen Şans Topu çekiliş sonuçları için yine gişelerde uzun sıralar yer yer görülmeye devam ediyor. Bir kupon doldurarak zengin olma hayalini süsleyen talihliler, yeni bir ev, bir araba ailelerine iyi bir gelecek kurmak için 5+1 Şans Topu çekilişine dâhil oldu. Akşam saatlerinde canlı olarak yapılacak Şans Topu çekiliş sonuçlarına ve Şans Topu 5+1 çıkan numaralara bu haberden ulaşabilirsiniz.

Bu akşam belli olan Şans Topu çekiliş sonuçları 21 Şubat için tıklayarak doğru olan 5+1 rakamı öğrenmek için tıklayın

14 Şubat Şans Topu sonuçları

Şans Topu 870. haftanın kazandıran numaraları; 1 - 11 - 25 - 28 - 30 + 6

Şans Topu 7 Şubat sonuçları

Milli Piyango İdaresi (MPİ) tarafından gerçekleştirilen 7 şubat 2018 Şans Topu sonuçlarına göre 7 - 20 - 21 - 32 - 34 + 10 rakamlarına ikramiye vurdu.

Buna göre, 5+1 bilen İstanbul Büyükçekmece'den 1 kişi 3 milyon 648 bin 551 lira ikramiye kazandı. Diğer ikramiye bilgileriyse şöyle: 5 bilen 29 kişi 3 bin 741 lira, 4+1 bilen 349 kişi 311 lira 4 bilen 4 bin 24 kişi 36 lira 3+1 bilen 9 bin 753 kişşi 18 lira 60 kuruş, 3 bilne 122 bin 318 kişi 4 lira 15 kuruş, 2+1 bilen 92 bin 992 kişi 5 lira 50 kuruş ve 1+1 bilen 302 bin 781 kişi 3 lira 20 kuruş.

Şans Topu çekiliş sonuçları ile ilgili



Şans Topu (5+1) oyunu, iki farklı sayı kümesi içerisinden, belirlenen sayıda numara seçilmesi esasına dayanan bir sayısal oyundur. İlk sayı kümesi 1-34 numaradan, ikinci sayı kümesi ise 1-14 numaradan oluşmaktadır. İştirakçiler, ilk sayı kümesinden 5 (beş) adet, ikinci sayı kümesinden 1 (bir) adet numarayı seçerek oyuna katılabileceklerdir.

Şans Topu (5+1) oyunu, yaygın ikramiye verilmesine uygun bir oyundur. Bu nedenle ikramiye grupları fazladır. (5+1)'in bilinme olasılığı diğer oyunlara kıyasla daha yüksektir (1/3.895.584). Şans Topu (5+1) oyununda ikramiye grupları, (5+1), (5), (4+1), (4), (3+1), (3), (2+1) ve (1+1) olmak üzere 8 adettir.

Şans Topu (5+1) oyunu, her Perşembe günü sabahından, Çarşamba günü 21:00'e kadar Sayısal Oyun bayilerinde bulunan oyun terminallerinden oynanabilir.

Çekiliş sonrası ikramiye kazanan iştirakçilerimizden;

(1+1), (2+1), (3), (3+1) ve (4) bilenlere, ikramiyeleri Loto bayilerinden,

(4+1) ve (5) bilenlere, ikramiyeleri Loto bayileri veya MPİ Şubelerinden,

(5+1) bilenlere ise, ikramiyeleri MPİ Genel Müdürlüğümüz tarafından ödenecektir.

Şans Topu (5+1) oyunu ikramiyeleri, çekiliş tarihinden itibaren 1 (bir) yıl içerisinde bayilerden veya İdare Şubelerinden alınabilir.

Şans Topu 5+1 oyunu ile ilgili merak ettikleriniz

Şans Topu (5+1) oyunu, iki farklı sayı kümesi içerisinden, belirlenen sayıda numara seçilmesi esasına dayanan bir sayısal oyundur. İlk sayı kümesi 1-34 numaradan, ikinci sayı kümesi ise 1-14 numaradan oluşmaktadır. İştirakçiler, ilk sayı kümesinden 5 (beş) adet, ikinci sayı kümesinden 1 (bir) adet numarayı seçerek oyuna katılabileceklerdir.

Oyun, yaygın ikramiye verilmesine uygun bir oyundur. Bu nedenle ikramiye grupları fazladır. (5+1)’in bilinme olasılığı diğer oyunlara kıyasla daha yüksektir (1/3.895.584). Oyunda ikramiye grupları, (5+1), (5), (4+1), (4), (3+1), (3), (2+1) ve (1+1) olmak üzere 8 adettir.

Çok kazadırana oyun her Perşembe günü sabahından, Çarşamba günü 21:00’e kadar Sayısal Oyun bayilerinde bulunan oyun terminallerinden oynanabilir.

Şans Topu 5+1 devir kuralı

Milli Piyango İdaresi tarafından 17 Ocak 2017 tarihinde yapılan Şans Topu gibi sayısal oyunlarında devir sayısı ile duyurusu şu şekilde: Sayısal oyunların oyun planları gereği; Sayısal Loto, Şans Topu ve On numara oyunlarında 4.kez büyük ikramiyeyi bilen olmaması halinde büyük ikramiye tutarı bir alt grupta ikramiye bilenlere dağıtılır. Süper Loto oyununda ise devir sınırlaması olmadığı için, altı rakamı doğru tahmin eden çıkana kadar devir devam etmektedir.