Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Rumlar İtalyan ENİ şirketi aracılığıyla KKTC’nin Gazimağusa kentine 5 mil mesafede tek yanlı ilan ettikleri 3. Parselde doğalgaz sondajı yapmayı planlamış ancak Türk donanmasına bağlı savaş gemileri, navtex uyarınca Saipem 12000 adlı sondaj gemisinin bölgeye girmesine izin vermemişti.

Türkiye 22 Şubat’ta sona erecek olan navtexin bir yenisini yayınlayarak, 3. Parsel civarındaki deniz trafiğini 10 Mart tarihine kadar yeniden bağladı. Bu süre zarfında askeri maksatlar için bölgede bulunacak Türk donanmasına bağlı unsurlar, Rumlar adına sondaja hazırlanan İtalyan gemisini bölgeden uzak tutacak.

Rum Yönetimi’nin Türkiye’nin Navteks’i iptal ederek sondaj gemisinin 3’üncü parsele girişine izin vermesi konusunda yaptığı diplomatik girişimler sonuç vermedi. İtalyan şirketi ENİ aracılığıyla yapılan girişimlerden de sonuç alınamadı.

Rum medyası, Navtex’in 22 Şubat’ta sona ermesini bekleyen Rum Yönetimi’nin, Türkiye’nin bölgeyi 10 Mart’a kadar bağlayan ikinci Navtex yayınlanmasıyla şoke olduğunu zira 2 haftadır parsele girmek için bekleyen İtalyan sondaj gemisinin sondajdan vazgeçerek geri dönme ihtimalinin güçlendiği yorumunu yaptı.

Türkiye’nin donanmayla bölge trafiğini bağlamasından ötürü Rum hükümetinin her açıdan çok zor durumda kaldığını yazan Rum basını, 3. Parseldeki faaliyetlerin Türkiye’nin devreye girmesiyle yapılamayan ilk sondaj olarak tarihe geçme ihtimalinin olduğunu belirtti.

Kıbrıslı Türklerin ada etrafındaki doğal kaynaklar üzerinde Rumlarla eşit haklara sahip olduğunu vurgulayan KKTC makamları, Rumların tek yanlı doğalgaz arama faaliyetlerine izin verilmeyeceğini ifade ediyorlar.

KKTC hükümeti, ada etrafındaki deniz ve kara parsellerinde hidrokarbon arama ruhsatları verdiği Türkiye petrolleri anonim ortaklığıyla yaptığı anlaşmaların süresini 6 yıl daha uzattı. TPAO 6 yıl boyunca Kıbrıs’ta Rumların arama ruhsatı verdiği yabancı petrol arama şirketleriyle aynı yasal statüde faaliyet gösteriyor.