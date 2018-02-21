Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Süper Loto çekiliş sonuçları sorgulayabilirsiniz. 22 Şubat Süper Loto çekiliş sonuçları ne zaman çeklilecek? sorusunu soranlar bu habere bakabilir! MPİ tarafından her hafta perşembe günü düzenlenen Süper Loto çekiliş sonuçlarına artık kısa bir süre kaldı. Peki Süper Loto ne zaman çekilecek, Süper Loto çekiliş sonuçları belli oldu mu? İşte Süper Loto çekiliş sonuçları ile ilgili detaylar...

Süper Loto çekiliş sonuçları sorgulama ekranına buradan ulaşabilirsiniz. Milli Piyango İdaresi tarafından her hafta perşembe günü düzenlenen Süper Loto çekiliş sonuçlarının ne zaman çekileceği talihliler tarafından sorgulanmaya başlandı. 539'uncu haftayı geride bıraktığımız Süper Loto, 3 haftadır devrederek, 6.135.829,87 TL rakamına kadar ulaştı. Bu hafta da bu rakamı geçerek 7 milyon TL'ye ulaşması beklenen Süper Loto çekiliş sonuçları perşembe akşamı netlik kazanacak. Bir bilet alarak zengin olmayı hayal edenler Süper Loto çekiliş sonuçlarını sorgulayacak, Süper Loto çekiliş sonuçlarının ne zaman çekileceğini merak içerisinde araştıracak. İşte Süper Loto çekiliş sonuçları ile ilgili aradıklarınız...

SÜPER LOTO ÇEKİLİŞ SONUÇLARI İÇİN TIKLAYIN

Süper Loto'da en çok çıkan numaralar

Süper Loto'da en çok kazandıran numaralar sırasıyla 35, 13, 1, 37, 45, 33, 17 ve 23 şeklinde. Çekilişte en az çıkan sayılar ise; 7, 11, 27, 28, 42, 52 ve 53’tür. Süper Loto’da tarihinin en büyük ikramiyesi 12 Mart 2009’da 49 milyon 817 bin 807 lira olmuştu. Rekor haftasında 6 bilen İstanbul Beylikdüzü ve Bursa Nilüfer’deki iki talihli yaklaşık 25 milyon liralık ikramiyenin sahibi olmuştu.

Süper Loto çekiliş sonuçları hakkında

Süper Loto, Milli Piyango İdaresi tarafından düzenlenen, katılımcıların 1-54 sayı kümesi içinden çekilişle belirlenecek olan 6, 5, 4, ve 3 sayının doğru tahmin edilmesine dayanan ve kısaca " oyun " olarak da ifade edilen şans oyunudur. Çekiliş özel çekiliş küresi kullanılmak suretiyle oyun planına göre dağıtılacak ikramiyeleri kazanacak numaraların belirlenmesidir. Çekilişler idarece belirlenecek gün ve saatte gerçekleştirilir. İkramiyelerin ödenmesi yetkileri dahilinde olması koşuluyla bayiler ve idarece belirlenen şubeler tarafından yapılır. İkramiyelerin, bayiler ve şubelerce ödenme süreleri idarece belirlenir. İkramiyeler, çekiliş tarihinden itibaren 1 yıl geçtikten sonra zaman aşımına uğrar. Sahte, tahrif edilmiş, yırtılmış, zaman aşımına uğramış, iptal edilmiş biletlere ikramiye ödenmez. Bir bilete ikramiye ödenebilmesi için en az çekilen sayılar, barkot, bilet güvenlik numarası ve arka yüzündeki bilet seri numarasının açık şekilde okunması gerekir. Büyük ikramiye bilen olmadığı sürece diğer haftalara devreder.

Süper Loto oyunu çekilişlerinde ikramiye kazanan talihlilerin ikramiyeleri,

(3) ve (4) bilenlere, ikramiyeleri Loto bayilerinden,

(5) bilenlere, ikramiyeleri Loto bayileri veya MPİ Şubelerinden,

(6) bilenlere ise, ikramiyeleri MPİ Genel Müdürlüğü tarafından ödenir.

Süper Loto ikramiye merkezleri

(3) ve (4) bilenlerin ikramiyelerini bayiler,

(5) bilenlerin ikramiyelerini bayiler ve Milli Piyango İdaresi Şubeleri,

(6) bilenlerin ikramiyeleri Milli Piyango İdaresi Genel Müdürlüğünce ödenmektedir.

Süper Loto çekilişi nasıl oynanır?

İdare tarafından düzenlenen, katılımcıların 1-54 sayı kümesi içinden çekilişle belirlenecek olan 6, 5, 4, ve 3 sayının doğru tahmin edilmesine dayanan ve kısaca ” oyun ” olarak da ifade edilen şans oyunudur. Çekiliş özel çekiliş küresi kullanılmak suretiyle oyun planına göre dağıtılacak ikramiyeleri kazanacak numaraların belirlenmesidir.

Süper Loto çekilişi devir kuralı

Milli Piyango İdaresi tarafından düzenlenen Süper Loto ve diğer şans oyunlarında belli bir devir kuralı vardır. Süper Loto'da devir kuralı basittir. Süper Loto çekilişinde altı bilen çıkana kadar ikramiye her hafta devir eder. Süper Loto'da devir sınırı yoktur. Süper Loto dışındaki Sayısal Loto, Şans Topu ve On Numara'da ise devir sayısı 3 hafta ile sınırlandırılmıştır. Bu oyunlarda 3 hafta devir eden ikramiyeyi takip eden haftada kazanan olmaz ise bir aşağıdaki bilenler arasında dağıtılır. Milli Piyango İdaresi'nin devir kuralı için yaptığı duyuru ise şu şekildedir;

“Sayısal oyunların oyun planları gereği; Sayısal Loto, Şans Topu ve On numara oyunlarında 4.kez büyük ikramiyeyi bilen olmaması halinde büyük ikramiye tutarı bir alt grupta ikramiye bilenlere dağıtılır. Süper Loto oyununda ise devir sınırlaması olmadığı için, altı rakamı doğru tahmin eden çıkana kadar devir devam etmektedir.

Bu nedenle Sayısal Loto oyununun 14/01/2017 tarihli 1053. hafta çekilişi sonucunda; 4.kez 6 bilen olmadığı için büyük ikramiye 5 bilenler arasında dağıtılmıştır.

Aynı şekilde daha önce de Şans Topu oyununun 01/08/2012 tarihli 581. hafta çekilişinde ve Sayısal Loto oyununun 26/03/2016 tarihli 1011. hafta çekilişinde 4. kez büyük ikramiyeyi bilen olmadığı için büyük ikramiye 5 bilenler arasında dağıtılmıştır.”