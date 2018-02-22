Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Cabir Turğut

Türkiye’de konut piyasasında balon olmadığını, ancak yüksek faizin özsermaye ihtiyacını artırdığını savunan Tahincioğlu Yönetim Kurulu Başkanı Özcan Tahincioğlu, bazı şehir ya da semt bazında ise köpükler olduğuna işaret etti. Gayrimenkul sektörü ve yeni kampanyalarını İstanbul’da düzenlediği basın toplantısıyla açıklayan Tahincioğlu, sözlerini şöyle sürdürdü: Faizlerin bu kadar yüksek olduğu bir dönemde insanlar doğal olarak konut kredisi kullanmaktan imtina ediyor. Nitekim konut kredili satışların yüzde 30 düştüğünü görüyoruz. Kredili satışlar düşüyor ama toplam satışlar yükseliyor. Ne demek bu? Demek ki geliştirici firmalar kendileri kredi kullandırıyor. Bu da özsermayeden kaynak ayrıldığı için sıkıntılara sebep oluyor. Türkiye’de gayrimenkulde bir balon yok. Bunu çok net söyleyebiliriz. Yeni konut satışlarına bakın, son 5 yılda reel bazda yüzde 36-37 artış oldu. Ama bu demek değil ki semt ya da şehir bazında köpükler oluşmuyor. Buralarda oluşan köpük bazı geliştiricileri zorluyor. Özsermaye ihtiyacı arttığı için de sektördeki sıkıntı sesleri artmaya başlıyor. Sektörde balon yok ama köpük var.



ŞİRKETLER FEDAKÂRLIK YAPACAK

Büyümenin lokomotifi bir sektörde bu gibi sinyalleri gözardı etmenin mümkün olmadığına vurgu yapan Tahincioğlu “O nedenle çeşitli dernek faaliyetleriyle sektörün sıkıntılarını dile getirmeye çalışıyoruz. Muhataplarımız gerekli adımları atmaya çalışıyorlar ancak yapılması gereken çok şey var” dedi. Tahincioğlu, konutta KDV’nin tek haneli rakamlara düşürülmesi için dernekler üzerinden ilgili bakanlıkla temasların sürdüğünü dile getirdi. İnşaat sektöründe artan maliyetler, uzayan vadeler, kredi faizleri, bağlanması gereken özsermaye ve düşen kârlılıklara ilişkin Özcan Tahincioğlu “Şirketler bu dönemi biraz fedakârlık yaparak geçirecek” diye konuştu. Sektörde işini iyi yapanla yapmayanlar arasında bir düzeltme yaşandığına da dikkati çeken Tahincioğlu, şöyle devam etti: Yukarı giden bir piyasada doğru da yapsanız yanlış da yapsanız başarılı oluyorsunuz. Ancak bu gibi düzeltmelerin olduğu ortamda işini iyi yapan, doğru lokasyon seçen, arz talebi doğru etüt edenle, ‘burada şu hızlı satıyor ben de yapayım’ diyenlerin ayırt edileceği bir döneme giriyoruz.

Baskılar var fakat zam yapmak zor

İnşaat sektöründe maliyetlerin arttığını belirten Özcan Tahincioğlu, bu dönemde konutlara zam gelip gelmeyeceğine ilişkin bir soruya şu cevabı verdi: Zam yapmak zor, ancak zam baskısı hat safhada. Sadece enflasyon oranında bir zam şart gibi görünüyor. Geçmişte yapılamayan zamlar şu anda kârlılığı düşürmüş vaziyette. Yüzde 15-20 arasında sene sonuna kadar zam ihtiyacı var. Ne kadar yapılabilir. Semt bazında, proje bazında değişir. Tahincioğlu, İstanbul’da merkezi iş alanlarında fiyatların dolar bazında yüzde 10, bu alanların dışında yüzde 8 düştüğünü gördüklerini dile getirdi.