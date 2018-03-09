Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Haber Merkezi ANKARA

Çiftlik Bank isimli oyun üzerinden yüksek gelir vadederek halktan para toplanmasına ilişkin şikayetler üzerine inceleme başlatan Gümrük ve Ticaret Bakanlığı çalışmalarını tamamladı. 132 bin aktif üyesi bulunan Çiflik Bank’ın üyelerine hayali kâr vadettiğini belirten Gümrük ve Ticaret Bakanı Bülent Tüfenkci savcılığa suç duyurusunda bulunduklarını bildirdi. TGRT Haber’de yayınlanan ‘Gündem Özel’ programında İhlas Medya Ankara Temsilcisi Batuhan Yaşar’ın sorularını cevaplayan Tüfenkci soruşturma ile ilgili şu bilgileri verdi: Sistemde 132 bin aktif, 380 bin pasif olmak üzere 500 bin üye var. Müfettişler incelemeyi tamamladı. Tespit edilen hususlar doğrultusunda dosya Cumhuriyet Başsavcılığına intikal ettirildi. Raporun bir örneği de MASAK’a gönderildi. Bugünden itibaren bizimle ilgili bir konu kalmadı. Çiftlik Bank’a yönelik inceleme, niyet kötü olunca ‘Bakanlık bizim ödememizi durdurdu’ diye yansıtıldı. Hiçbir blokaj da yok. Sistem sakat olduğu için bu belli bir yerde patlıyor. Eğer, üyelerine ödeme yapacaklarsa hiçbir hukuki engel yok. Biz sadece tespit ettiğimiz hususlarla ilgili savcılığa suç duyurusunda bulunduk. Vatandaşlarımız çok dikkatli olmalı. Yüzde 33’lere varan hayali kâr vadediyor. Eğer sistem yöneticileri ödeme yapmak istiyorlarsa, daha önce yapabilirlerdi yine yapabilirler.” Çiftlik Bank’ta faaliyet durdurma kararı olmadığını söyleyen Tüfenkci, “Ama şunun altını çiziyoruz, bu sistem doğru bir sistem değil. Daha fazla tüketicinin aldanmasının önüne geçmek adına idari olarak reklamlarını durdurduk. Bakanlığımızın idari yaptırımlarının tamamını uyguladık. Cezai noktada da cumhuriyet savcılıkları yetkilidir. Bu konularda mevzuat eksikliklerini gidermek adına çalışma yapıyoruz. Para kaptıranlar da Cumhuriyet Savcılıklarına suç duyurusunda bulunabilir, ilgili davalarını açabilirler” dedi.

YEMEK KARTINDA KOMİSYON

Tüfenkci yemek kartları konusundaki düzenleme ile ilgili olarak, “Kamu kurum ve kuruluşları da dahil olmak üzere sektörle bir araya geldik. Yemek sektöründe iskonto oranlarının tarafların anlaştığı oranları belirleyeceğiz. Bu aşamada komisyon oranının yüzde 4,5’u geçmemesini öngörüyoruz. Ödeme süreleri ile ilgili esnafımızı mağdur etmeden makul bir seviyeye çekeceğiz. Mart ayı içerisinde netleşecek” dedi.