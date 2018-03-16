Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Türk Veteriner Hekimler Birliği Merkez Konseyi Başkanı Talat Gözet'in "Vatandaşlarımıza sesleniyorum; tavuk dönerini 10 liradan aşağı satan yerlerden yemeyin, çocuklarınıza yedirmeyin, sağlığınızdan olmayın" demesiyle başlayan tartışma sürüyor.

Gözet NTV canlı yayınında yeni açıklamarda bulundu. Gözet'in açıklamaları özetle şöyle: "Biz Ankara'da görüyoruz. 3,5-4 TL'ye satılıyor. Bizim söylediğimiz şey halk sağlığı açısından mümkün olduğu kadar merdiven altı, ruhsatsız yerlerde tavuk döner tüketmesinler. Bence sağlıklarını düşünmeleri gerekir diye, tüketicilerimizi uyarmam gerekiyor. 10 TL'nin altı belki biraz şey oldu ama bizim hesaplarımıza göre 7-8 TL'ye satılması normaldir. Ama bunun altı, porsiyon hesabına göre yarım porsiyon verirseniz tamam. Yoksa tam porsiyon ise olmaz. Bugün 4 TL’ye satılan yerde yarın 8 TL’ye satılıyorsa vatandaşımız nerede ne yiyeceğini bilir. Eğer siz dondurulmuş olan bir tavuğu yeniden ısıtıp piyasaya sürerseniz orada yarın öbür gün gıda zehirlenmeleri olabilir. O zaman medyada deniyor ki tavuktan zehirlendiler.