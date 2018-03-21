Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Doğan Grubu'nun Kanal D, Hürriyet Gazetesi, CNN Türk ve Posta gibi Türkiye'nin önemli yayın organlarını Demirören Grubu'na satmasının ardından Doğan Holding şirketlerinin hisselerinde sert yükseliş yaşanıyor.

Doğan Medya Şirketleri Hangileri? Hürriyet, Kanal D kime satıldı, Yeni Sahibi Kim? Doğan Medya Grubu satıldı. Peki Doğan Medya şirketleri hangileri? Doğan Holding Onursal Başkanı Aydın Doğan Milliyet ve Vatan ardından Doğan Medya Grubu’nu da sattı. Peki Aydın Doğan'ın şirketleri hangisi, Doğan Medya Şirketleri Hangileri? Hürriyet ve Kanal D kime satıldı, yen, sahibi kim?

HÜRRİYET GAZETECİLİK VE DOĞAN GAZETECİLİK HİSSELERİ SERT YÜKSELDİ

Hürriyet Gazetecilik yüzde 17,4 ve Doğan Gazetecilik yüzde 9,54 yükseldi. Üç hissede de devre kesici çalıştı.

Aydın Doğan kimdir, kaç yaşındadır, nerelidir? Aydın Doğan'ın sahibi olduğu şirketler 21 Mart'ta Doğan Meyda'ya ait olan medya yayın organları Kanal D, Posta, CNN Türk'u Demirören'e satan Aydın Doğan en çok merak edilen isimlerden biri oldu. Peki Aydın Doğan kimdir, nerelidir, kaç yaşındadır? Sahip olduğu şirketler hangileridir? İşte detaylar...

DOĞAN BURADA VE DİTAŞ DOĞAN DA YÜKSELİŞTE

Öte yandan Doğan Burada yüzde 6,05 ve Ditaş Doğan Yedek Parça yüzde 7,09 yükseldi.

Son dakika! Doğan Medya Grubu satıldı (Doğan Medya'nın Yeni Sahibi) Doğan Medya satıldı mı? Son dakika gelen bilgilere gören Aydın Doğan, Doğan Medya Grubunu Demirören'e sattı.