Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

TBMM Genel Kurulunda görüşülen 96 maddelik Vergi Kanunları ile Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılması Hakkı'nda Kanun Tasarısı kabul edildi.

ÖTV teşviki

16 yaş ve üzerindeki araçlara 10 bin TL'li ÖTV indirimi geldi.



TBMM Genel Kurulu'nda görüşülen 96 maddelik Vergi Kanunları ile Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılması Hakkı'nda Kanun Tasarısı kabul edildi.



Tasarıda yer alan maddeler şöyle:



-Eski milletvekilleri kırmızı pasaport taşıyabilecekler.

-Nişasta bazlı şeker oranı yüzde 5'e düşürülecek. Kreş yardımı ön görülüyor.

-Elektrikli araçlardan yüzde 25 oranında vergilendirilecek.

-Anlık doğalgaz ithalatı ve sıkılaştırılmış gaz ithalatı yapılabilecek.

-Hurda araçlara teşvik gelecek.

-İnternete denetim gelecek.