Türk - Çin İş Geliştirme ve Dostluk  Derneği Başkanı Adnan Akfırat, AA muhabirine, Çin malı ürünlerin artık tüm gelişmiş  ülkelerin raflarında yer bulduğunu, giderek daha kaliteli üretim yapan bu  firmaların artık markalaşma sürecine girdiğini dile getirdi.

ABD'nin bu yükselişi durdurmak istediğini, gümrük duvarları koymaya  yönelik strateji geliştirdiğini, bu durumdan Türkiye'nin de olumsuz etkilendiğini  ifade eden Akfırat, ABD'nin Türk çeliğine getirdiği artı vergi yüküne dikkati  çekti.
 
Çin'in aldığı önlemler sonucu ABD'nin geri adım atacağını tahmin  ettiklerini kaydeden Akfırat, "Çin'de bazı yayın organlarında 'Bizim planlı ve  merkezi bir ekonomimiz var. Çin halkı zorluklara dayanma gücüne sahip. ABD'nin  böyle bir imkanı yok. Bu savaşta ABD pes etmek zorunda kalacaktır. ABD'nin bir  derse ihtiyacı var ve biz bu dersi vereceğiz' gibi ifadeler yer alıyor." diye  konuştu.
 
Akfırat, Çin Ticaret Bakanlığının ABD ile müzakerelerden çekildiğine  işaret ederek, iki ülke arasındaki gerginliğin daha da süreceğini belirtti.
 
Bu kapsamda Çin'in ABD'den ithalatı azaltacağını ve İpek Yolu  üzerindeki ülkelerden ithalata öncelik vereceğini savunan Akfırat, şunları  kaydetti:
 
"Türkiye açısından şöyle bir imkan çıkıyor; Çin ABD'nin bu  engellemesine diğer ülkelerden daha fazla ithalat yaparak cevap veriyor. Çin  dünyanın en büyük pazarı. Orada yaşayan yaklaşık 400 milyon kişi AB ülkelerindeki  insanların refahında yaşıyor. Türkiye tüketim ürünlerinde çok ciddi bir  potansiyele sahip. Kalitesi iyi, doğanın verdiği olanaklarla zengin, aynı zamanda  da Avrupa ve ABD'deki ürünlerden çok daha ucuz. ABD ürünleriyle kıyaslanabilecek  ürünler üreten en önemli ülke, Türkiye. Dolasıyla Türkiye'nin bu avantajı  kullanarak Çin pazarına bütün gücüyle girmesi lazım. Bu savaş Çin ile ABD  arasında ama kazanan biz de olabiliriz."
 
800 BİNDEN FAZLA ÇİNLİ TURİST BEKLENTİSİ
 
Çin'de 2018 yılının "Türk turizm yılı" ilan edildiğini hatırlatan  Akfırat, yılın ilk aylarından itibaren bunun rakamlara da yansıdığını söyledi.
 
Çin'in, ABD kaynaklarından değil, Türkiye'nin kendi oluşturduğu  kaynaklar yoluyla öğrenilmesi gerektiğine dikkati çeken Akfırat, " Ancak  Türkiye'nin Çin'deki tanıtımı biraz zayıf. Önce bunu halletmemiz lazım. Turizm  anlamında çok olumlu bir süreç başladığını söyleyebiliriz. Bu yıl 800 binin  üzerinde Çinli turist geleceğini tahmin ediyoruz. Bu anlamda turizm sektöründe  Çinli turistler için hazırlık yapmamız gerekiyor. Çin yemekleri, Çince bilen  rehberler gibi." ifadelerini kullandı.