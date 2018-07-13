Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

13 Temmuz gün içerisinde 4,83-4,84 bandında seyreden dolar, akşam saatlerinde Fitch Ratings'in Türkiye'nin kredi notunu 'BB+'tan 'BB'ye çekmesinin ardından 4,86 eşiğini geçerek 4,8615 civarında seyretmeye başladı. Doların gün içinde gördüğü en yüksek değer 4,8744 iken en düşük değer ise 4,8215'ti.

Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak'ın dün enflasyon ve Merkez Bankası ile ilgili mesajları sonrası 4,78'e kadar inen dolar yeniden 4,80 seviyesinin üzerine yükseldi. Kur bugün de 4,85 civarında hareket etti.

Albayrak "hiç olmadığı kadar etkin" bir Merkez Bankası'nın, yeni dönem politikalarının temel hedefleri arasında yer alacağını belirterek enflasyonun en kısa sürede önce tek haneye, ardından hedeflerine gerilemesi için adımları atacaklarını söyledi.

FİTCH'TEN TÜRKİYE AÇIKLAMASI

Kredi derecelendirme kuruluşu Fitch Ratings, Türkiye'nin kredi notunu "BB+"dan "BB" seviyesine indirdi, not görünümünün "negatif" olduğunu duyurdu.