Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

AB yetkilileri, 650 milyon kişi ile dünya ticaretinin üçte birini oluşturması adına serbest ticaret alanı oluşturulması için düzenlenen anlaşmayı Tokyo'da imzaladı.

Japonya-AB Ekonomik İşbirliği Anlaşması olarak geçen anlaşmanın içeriğinde, pek çok üründe bulunan gümrük vergilerinin tamamen kaldırılması ve ticarete büyük kolaylık getirmesi hedeflenen bir tüzük yer alıyor.

Uzmanlar, ABD Başkanı Donald Trump'ın "Önce Amerika" politikası ile ticaret yaptığı ülkeler arasındaki anlaşmaları birer birer yeniden düzenlediği bu günlerde AB ile Japonya'nın böyle bir anlaşmayı imzalamasını zamanlama açısından oldukça dikkat çekici ve önemli olarak yorumluyor.

"AB'NİN YAPTIĞI EN BÜYÜK ANLAŞMA"

AB Komisyonu Sözcüsü Margaritis Schinas, geride bıraktığımız Aralık ayında uzlaşılan anlaşma için "Avrupa Birliği'nin şimdiye dek yaptığı en büyük anlaşma" yorumunda bulundu.

Öte yandan, AB Ticaret Komiseri Cecilia Malmstrom ise bu anlaşmanın dünyaya güçlü bir mesaj gönderdiğini ifade etti. Anlaşmaya göre, Suzuki ve Honda gibi devleri içinde bulunduran Japonya otomotiv endüstrisi, AB pazarına girecek. Bunun karşılığında ise AB, Japonya'ya uyguladığı tarım vergisini kaldıracak.

28 ülkesiyle 500 milyonu aşkın bir nüfusu içinde bulunduran Avrupa Birliği, Donald Trump'ın 'muhafazakar' ticari anlaşmalarını en az zararla geçiştirebilmek adına yeni iş birlikleri geliştirmeye çalışıyor.