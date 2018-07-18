Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, yeni bir yapılandırma ya da bu kapsamda borç ötelemesi gibi bir değerlendirmenin orta vadeli projeksiyonlarda yer almadığını vurguladı. Bakan Albayrak, yaptığı yazılı açıklamada “Bilindiği gibi yeni dönem ekonomi politikalarımız kapsamında maliye politikalarımızın enflasyonla mücadeleye katkı vererek de dengeli büyümeyi destekleyecek şekilde tasarlanacağını kamuoyu ile paylaşmıştık. Bu kapsamda bütçe harcamalarında etkin kontrol, verimliliğin artırılması ve hedeflerle uyumu amaçlandığımızı, özellikle bütçe disiplininden taviz verilmeyeceğini ifade etmiştik” ifadelerini kullandı.



‘SON FIRSAT’

“Maliye politikalarımız kapsamında tüm mükellefler için öngörülebilirliğin sağlanması açısından bu açıklamanın lüzumu görülmüştür” diyen Albayrak şunları kaydetti: Halihazırda 7143 sayılı Kanun kapsamında yeniden yapılandırma başvuruları devam etmektedir. Bu Kanun ile kesinleşmiş vergi ve diğer borçlara ödeme kolaylıkları, geçmiş dönemlere ilişkin matrah ve vergi artırımında bulunan mükelleflere ayrıcalıklar, beyan edilmemiş veya eksik beyan edilmiş gelir ve kazançların zam ve faizsiz pişmanlıkla beyan edilmesi gibi imkanlar getirilmiştir. Yapılandırılan alacakların ilk taksit ödeme süresi içinde peşin ödenmesi halinde hesaplanan Yİ-ÜFE tutarından yüzde 90 indirim yapılmaktadır. 7.143 sayılı Kanun kapsamında yeniden yapılandırma başvurularının 31 Temmuz 2018 tarihinde sona erecek olduğunu bir kere daha hatırlatmak ve mükelleflerimizin bu yapılandırmadan yararlanmalarının son fırsat olduğunu belirtmek isterim.

Bankacılık yapımız sağlam

Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak önceki gün BDDK ardından Bankalar Birliğini ziyaret etti. BDDK Başkanı Mehmet Ali Akben’in ev sahipliğinde yapılan ilk toplantıda Albayrak, sektöre ilişkin bilgi aldı. Albayrak, Bankalar Birliğindeki toplantıda da Merkez Bankası’nın bağımsızlığına vurgu yaptı. Bakan Albayrak, twitter hesabından şu açıklamayı paylaştı: BDDK, ardından Bankalar Birliği üyeleri ile sektörümüzün durumu ile ilgili fikir alışverişinde bulunduk. Ekonomideki 16 yıllık başarımızın en önemli parçalarından biri sağlam bankacılık sektörü oldu. Bu alanda, iş birliği ve koordinasyon ile daha iyi seviyeye ulaşacağız.