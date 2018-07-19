Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu (TMSF) Başkanı Muhiddin Gülal, hâlihazırda fon kayyumluğunda 937 firma bulunduğunu, bunların özkaynak büyüklüğünün 19,4 milyar lira, aktif büyüklüklerinin ise 50 milyar lira seviyesinde olduğu bilgisini verdi. TMSF tarafından 2017 Ocak itibarıyla kayyum atanan ve Pierre Cardin, U.S. Polo ve Cacharel gibi markaları bünyesinde bulunduran Aydınlı Grup’un o günden bu yana gerçekleşen finansal verileri, düzenlenen basın toplantısında gazetecilerle paylaşıldı. Toplantıda konuşan Gülal, Aydınlı Grup’u devraldıkları süreçten bu yana şirketin cirosunu ve ihracatını artırdıklarını belirterek “2018’in ilk yarısında 2017’nin aynı dönemine göre cirosal bazda yüzde 37,4 artış var. 588 milyon lira olan ciro 809 milyon liraya yükseldi. Yıl sonuna kadar bunu 1,8 milyar lira seviyesinde kapatmayı hedefliyoruz” dedi.



47 BİN KİŞİLİK İSTİHDAM

TMSF kayyumluğundaki şirketlerin istihdam sayısının 47 bin 31 olduğunu dile getiren Gülal, Aydınlı Grup’u devraldıkları andan itibaren liyakatli, ehliyetli bir yönetim oluşturduklarını vurguladı. Gülal “Aydınlı Grup’ta 2017 yılını cirosal bazda yüzde 21 artırarak 1,1 milyar liradan 1,3 milyar liraya çıkardık. İhracatımızı da yüzde 21 yükselterek 211 milyon liradan 254 milyon liraya ulaştırdık. 2017’de geçmiş dönemlerde yüzde 19,25 olan EBITDA değerini yüzde 22,04 ile kapatan Aydınlı Grup, 2017’de toplam 54,5 milyon lira kurumlar vergisi ödemesi ile sektöründe ilk beş kuruluşun içinde yer aldı” diye konuştu.

Mağaza sayısı 602’ye ulaştı

∂ Muhiddin Gülal, bir soru üzerine, grubun TMSF’ye ataması sonrası tedarikçileri veya bayileri ile herhangi bir sıkıntı yaşamadığını, sürecin gayet sağlıklı şekilde ilerlediğini vurguladı. Şirketi devraldıklarında grubun mağaza sayısının 528 olduğunu anımsatan Gülal “Bugün itibarıyla 44 ülkede toplam 602 mağazamız var, 74 yeni mağaza açmışız. 602 mağazanın 325’i yurt içinde, 277’si ise yurt dışında bulunuyor. Yani biz hem ciro olarak, hem mağaza sayısı olarak, hem istihdam olarak Aydın Grup’u büyüttük. Bu manada başımız dik”diye konuştu.