Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Haziran ayında konut satışları geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 22,4 artış gösterdi. Böylelikle 2017 Eylül ayından bu yana konut satışlarında en hızlı yükseliş gerçekleşti.

Gayrimenkul şirketleri tarafından 15 Mayıs'ta konut satışlarında başlatılan yüzde 5 peşinat ve yüzde 20 indirim kampanyası 30 Haziran günü sona ermişti.

Daha önce 15 Haziran'da biteceği açıklanan kampanya seçimler ve Ramazan Bayramı nedeniyle 30 Haziran'a kadar uzatılmıştı. Başlangıçta 41 olan firma sayısının kısa sürede 50'ye çıktığı kampanya kapsamında 150'den fazla projeden yüzde 5 peşinat ve yüzde 20 indirimle konut ve alma imkanı tanınmıştı.

Türkiye genelinde konut satışları 2018 Haziran ayında 119 bin 413 oldu. Konut satışlarında, İstanbul 20 bin 547 konut satışı ve yüzde 17,2 ile en yüksek paya sahip oldu. Satış sayılarına göre İstanbul’u, 12 bin 78 konut satışı ve yüzde 10,1 pay ile Ankara, 6 bin 888 konut satışı ve yüzde 5,8 pay ile İzmir izledi.

İPOTEKLİ SATIŞLARDA 9 AY SONRA GELEN ARTIŞ

Konut kredisi faizlerinin aşağı çekilmesi ipotekli satışlarda da artış getirdi. Türkiye genelinde ipotekli konut satışları bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 35,3 oranında artış göstererek 47 bin 648 oldu. Böylelikle ipotekli konut satışlarında 9 ay sonra artış yaşandı.

Toplam konut satışları içinde ipotekli satışların payı yüzde 39,9 olarak gerçekleşti.

YABANCIYA KONUT SATIŞI ARTMAYA DEVAM EDİYOR

Yabancılara yapılan konut satışları bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 7 artarak 2 bin 60 oldu. Yabancılara yapılan konut satışlarında, Haziran 2018’de ilk sırayı 764 konut satışı ile İstanbul aldı. İstanbul ilini sırasıyla 525 konut satışı ile Antalya, 117 konut satışı ile Bursa, 83 konut satışı ile Ankara ve 74 konut satışı ile Yalova izledi.

Haziran ayında Irak vatandaşları Türkiye’den 315 konut satın aldı. Irak'ı sırasıyla, 228 konut ile İran, 169 konut ile Rusya Federasyonu, 139 konut ile Afganistan ve 110 konut ile Suudi Arabistan izledi.