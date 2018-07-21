Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Türkiye İhracatçılar Meclisi (TİM) Başkanı İsmail Gülle, geçen yılı rekorla kapatan ihracatçının bu yıl da rekor hedefini yükselttiğini söyledi. Temmuz ihracatında 20 Temmuz itibarıyla yüzde 20 artışla devam ettiklerini belirten Gülle “Belki ay sonunda en yüksek temmuz rakamını açıklayacağız. Bu da 161,5 milyar dolar olan ihracat rekorunu daha da yukarı taşıyacak.” dedi. AA Finans Masası’na konuk olan Gülle, ihracat artışının haziranda belki de seçim nedeniyle biraz beklentilerin altında kaldığını, temmuz ayı artışının yıl sonunda 173 milyar dolarlık hedefi yakalamada önemli bir eşik olacağını söyledi.



BÜYÜMEDE %5’İ GEÇERİZ

Türkiye’nin seneyi yüzde 5 veya bunun üzerinde bir büyüme ile bitirebileceğini ifade eden Gülle, yerli üretime ağırlık verilmesi gerektiğini anlattı.

Otomotiv ihracatının yıl sonunda 31-32 milyar dolar seviyesine ulaşabileceğini anlatan Gülle, bu sektörün, birkaç sorunun çözümüyle ihracat artışını hızlandırabileceğini ifade etti. TİM olarak ihracatı teşvik projelerine ağırlık vereceklerini ifade eden İsmail Gülle “Taleplerimizi ilettik. 10’un üzerinde bir proje hazırladık. İnşallah bunların hepsi sayın bakanımızın (Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan) onayıyla gerçekleşir. İhracatçılarımıza inşallah önümüzdeki dönemde güzel teşviklerimiz, desteklerimiz olacak.” dedi. 13 kurumun 150’ye yakın teşvik verdiğini, bunları toparlayıp basitleştirip birleştirmek gerektiğini söyleyen Gülle bazı ihracatçıların bu teşviklere ulaşmadaki isteksizliğini kolaylaştırma yoluyla tedavi etmek gerektiğini ifade etti.

Afrika’nın Türkiye’ye ilgisini taçlandıralım

Yaşanan küresel krizlerin korumacılığı artırdığını anlatan Gülle, 2008’de yaşanan küresel krizden Türkiye’nin üretimi olması sayesinde daha az etkilendiğini söyledi. Dünyadaki değişimi iyi okumak gerektiğini söyleyen Gülle “Komşularımızla ayrı strateji kurmalı, ilişkileri yürütmeliyiz. İran’a ayrıca çalışmamız gerek. Afrika’yı ise çok iyi okuyup çalışmamız gerekiyor. Artık yeni pazar, yeni dünya Afrika. 500 milyar dolarlık bugün bir ticareti olan kıtada biz 12 milyar dolarlık ihracatla varız. Sayın Cumhurbaşkanımıza olan sevgiyi görüyoruz, Türkiye’ye olan ilgiyi görüyoruz ama biz bunu ticaretle taçlandıramıyoruz. O yüzden bu ülkelere özel çalışmalar yapmamız lazım. Heyetler getirip ticareti karşılıklı hâle getirmemiz gerekiyor.” diye konuştu.

Faizin artması ciddi problem

Döviz fiyatlarındaki artış ve faizdeki yükselişi değerlendiren İsmail Gülle “Normal günler yaşamıyoruz. Türkiye’de döviz bir taraftan artıyor, faiz bir taraftan artıyor. Dövizin artmasını ülke ihracatla taşıyabilir ama faizin bu kadar artması gerçekten ciddi bir sorundur. Faiz bundan sonraki süreçte dünyayı rahatsız ettiği bu noktada bizi de rahatsız ediyor.” dedi. Gülle, millî para ile ticaret konusunda daha fazla çalışma gerektiğini, bu sayede cari açığın azalabileceğini söyledi.

Mahallî ürünlerimizi dünya markası yapacağız

Türkiye’de 71 bin ihracatçı bulunduğunu, bunlardan 1000 tanesinin toplam ihracatın yüzde 60’ını gerçekleştirdiğini, geri kalan 70 bin ihracatçının da ihracatın yüzde 40’ını yaptığını belirterek “1.000 ihracatçıyı daha da büyüteceğiz ama 70 bin ihracatçının elinde çok geniş bir alan var. Onların ihracatını artıracağız. Türkiye’nin elinde çok imkân var. Mahallî ürünlerimizi dünya markası yapacağız. Bizim büyük kültür ve medeniyetimizin o kadar çok değeri var ki; onları tanıtmamız, pazarlardaki çalışmaları artırmamız gerekiyor.” dedi.