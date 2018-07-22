Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Temmuz ayında 10-49 personeli olan iş yerlerinde çalışan 3,3 milyon kişi daha, otomatik katılımla Bireysel Emeklilik Sistemine (BES) dahil oldu. Böylece toplam 13,8 milyon kişi, BES’le tanışmış oldu. Emeklilik Gözetim Merkezinin verilerine göre; Ocak 2017 tarihinden bu yıl temmuz ayına kadar, 75 bin iş yeri otomatik katılıma uyum sağladı. Sadece otomatik katılımla söz konusu sürede BES’e giren yaklaşık 4 milyon çalışan, toplam 2,9 milyar TL’lik fon biriktirdi. Katılım Emeklilik Genel Müdürü Ayhan Sincek “Çalışanlar, otomatik katılım ile giriş aidatı gibi masraflar olmadan, gidip BES sözleşmesi almaya uğraşmadan, işverenleri aracılığı ile BES’e giriyor. 1000 TL ek katkı ve yüzde 25 devlet katkıları gibi avantajlar sağlanıyor” dedi.



MEMURLAR DAHA FAZLA

BES’e katılanlar hakkında ilginç bilgiler de bulunuyor. Sincek’in verdiği bilgilere göre; bugüne kadar memurların yüzde 48’i, özel sektörün yüzde 33’ü sistemde kalmayı tercih etti. 25 yaş altı çalışanlar, yüzde 48’le sistemde kalmayı seçti. 25 ile 34 yaş arasındakilerin kalma oranı ise yüzde 36... BES’te kalanların yüzde 57’ye yakınının gelir seviyesi, asgari ücret (brüt 2 bin 29 lira) ile 4 bin lira arasında değişiyor. Sincek “Gençler daha bilinçli. Öte yahdan dar ve orta gelirli çalışanların, aslında destek olunduğunda tasarruf yapmak istediğini görüyoruz. BES’i daha cazip hâle getirecek düzenlemeler üzerinde çalışılıyor. Ayrıca daha önce cayanların yeniden sisteme giriş yapma imkanı gündemde bulunuyor. Bu gibi düzenlemelerle tasarrufların daha da artacağını düşünüyoruz” şeklinde konuştu.