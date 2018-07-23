Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Arjantin’in başkenti Buenos Aires’te “G20 Maliye Bakanları ve Merkez Bankası Başkanları Toplantısı”na katılan Maliye ve Hazine Bakanı Berat Albayrak; dönüşte yaptığı açıklamada, bugüne kadar olmadığı kadar gerçekçi, güçlü ve sağlam alt başlıklarıyla desteklenmiş bir Orta Vadeli Programı kısa sürede paylaşacaklarını söyledi. Albayrak, şu mesajları verdi: Türkiye, uluslararası reyting kurumlarıyla ilişkiden tutun, bankalara, yatırımcılara kadar, herkesle güçlü stratejik plan çerçevesi içerisinde, iletişimi çok kuvvetli şekilde politikasını sürdürecek. Akademik camiayı, ekonomi yazarlarını, medyadaki isimleri periyodik toplantılarla dinleyeceğiz. Küm paydaşların uyumu, koordinasyonu ile, üzerine koya koya gittiğimiz çerçevede, güçlü fotoğraf çıkacak.



BÖYLE UCUZLUK YOK

Piyasanın gerisinde kalmayacağız. Önünde olacağız. Siyaset toplumun önünden yürür, toplumun önünü açar. Toplumun önüne vizyon koyar, proje koyar, gelecek koyar, ümit koyar, umut koyar. Şu çok net. Türkiye bir daha hiçbir zaman bu kadar cazip olmayacak. Piyasa değerleri olarak böyle fırsat gelmeyecek. Türkiye’nin elinde yağ, un, şeker, her şey var. Bu süreçte ortak akılla, harika bir helva yapmamız lazım. Bir daha şokları yaşamamak için de, mücadelenin altyapısını güçlü kurgulayacağız. Enstrüman, kaynak, ülke, fon çeşitliliği için, Hazine’nin borçlanma limitleri içerisinde elini güçlü kılmak için önemli adımlar atacağız. Tüm süreçlerde hiç olmadığı kadar etkin Merkez Bankası temel hedeflerimiz arasında yer alıyor. Biz piyasayla kavga ederek değil, kazan-kazan ilişkisine dayalı, hep birlikte güçlü iletişimle yürüyeceğiz. Açık ve şeffaf olacağız.

Ticaret savaşları hepimizi vurur

Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, G20 kapsamında bulunduğu Buenos Aires’te, “Küresel Ekonomik Riskler” başlıklı oturumda konuştu. Son zamanda ivmelenen küresel ticaret savaşlarına dikkat çeken Bakan Albayrak “Yükselen korumacılık eğilimi küresel ekonomiye zarar verecek. Her şeyden önce, gerekli tedbirleri almadığımız sürece, korumacı önlemlerin üretkenlik ve küresel refah üzerinde olumsuz etkileri olacaktır. Kısa vadede, cari işlemler dengesi, çıktı seviyesi ve ihracat hacmi bozulacaktır. Yeni iş alanları sınırlanacaktır. Açık pazarın ve serbest ticaretin, politika çabalarımızın merkezinde olmaya devam edeceğine inanıyoruz” diye konuştu. “Altyapının Finansal Bir Varlık Kategorisine Dönüşümüne İlişkin Yol Haritasının Geliştirilmesi” oturumunun da açılış konuşmasını yapan Bakan Albayrak; “Son 10 yılda dünyada yapılan en büyük 10 altyapı projesinden 6’sına ev sahipliği yaptık. Tecrübelerimizi daha fazla paylaşmaktan memnuniyet duyarız” ifadelerini kullandı.