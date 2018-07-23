Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Seçimler ve döviz kurundaki dalgalanmanın etkisiyle ikinci çeyrekte ticari gayrimenkul kiralama faaliyetleri sınırlı kalırken; mağaza ve ofis kiralarındaki düşüş de devam etti. Ticari gayrimenkulde kiracı lehine koşulların bir süre daha sürmesi beklenirken; geciktirilen talebin ise önümüzdeki çeyreklerde hızlanması öngörülüyor.

Ticari gayrimenkul danışmanlık şirketi Cushman & Wakefield tarafından hazırlanan "Türkiye Pazar Analizleri 2018 İkinci Çeyrek Ofis, Perakende ve Sanayi ve Lojistik" raporuna göre, ilk çeyrekte yüzde 22'ye varan oranlarda gerileyen cadde mağazaları ve ofis kiralarındaki düşüş ikinci çeyrekte de devam etti.

İstanbul'da yılın ikinci çeyreğinde 2017'nin aynı dönemine göre metrekare bazında ofis kiraları Levent'te yüzde 22 düşüşle 32 dolara, Esentepe-Gayrettepe bölgesinde yüzde 16 düşüşle 21 dolara, Maslak'ta ise yüzde 17,9 düşüşle 23 dolara geriledi.

Söz konusu rakam İstanbul Anadolu Yakası ve İzmir'de sabitken, Ankara'da yüzde 11,8 azalarak 15 dolara düştü.

Rapora göre, kiralama faaliyetlerinin sınırlı kalmasına neden olan iki temel etken başkanlık seçimleri ve döviz kurunda yaşanan dalgalanmalar oldu.

Raporda, geciktirilen talebin önümüzdeki çeyreklerde hızlanmasının beklendiği ifade edildi.

İstanbul'da ilk çeyrekte toplam nitelikli ofis arzı 5.79 milyon metrekare iken, ikinci çeyrekte 5.99 milyon metrekareye ulaştı. İkinci çeyrekte 198,000 metrekare yeni ofis alanının pazara girmesiyle rakam geçen yılın aynı dönemine kıyasla yüzde 14,74 artmış olsa da bir önceki çeyreğe göre yüzde 25,89 düştü.