TD Securities Ekonomisti Paul Fage’in kaleme aldığı raporda TCMB’nin faizleri sabit tutması durumunda dolar/TL'nin yüzde 3 yükselmesinin beklendiği vurgulandı.
Fage raporunda şu değerlendirmeleri yaptı: Faiz artırımı durumunda swap faizlerinin dolar/TL'ye bağlı gerilemesini, 100 baz puanlık artışta 1 yıl swap faizinde 30 baz puan düşüş yaşanmasını bekliyoruz. 24 Temmuz’da TCMB’nin konsensus doğrultusunda 100 bp faiz artışı yapmasını öngörüyoruz.
TCMB’nin 50 baz puan artırması durumunda liranın dolara karşı yüzde 3’e kadar düşüş gerçekleştirmesini bekliyoruz. 50 baz puan artış ihtiyatlı bir politika duruşundan ziyade politik müdahale şeklinde algılanabilir.
Faizleri sabit tutmak veya 50 baz puanlık artış, liranın zayıflamasıyla birlikte en kısa vadeli swap faizleri dışında swap faizlerinin yükselmesiyle sonuçlanabilir.