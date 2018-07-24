Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Hükûmet, kadınların hayatın her alanında güçlendirilmesi amacıyla ilk kez hazırlanan “Kadının Güçlenmesi Strateji Belgesi ve Eylem Planı” ile ekonomiden eğitime, karar alma mekanizmalarından sağlığa kadar geniş bir yelpazede yeni tedbirleri hayata geçirecek. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından ana hatları 8 Mart Dünya Kadınlar Günü’nde açıklanan, 2018-2023 yıllarını kapsayan “Kadının Güçlenmesi Strateji Belgesi ve Eylem Planı” son hâlini alarak kitaplaştırıldı. Kamu kurum ve kuruluşlarının yanında özel sektörün de katkılarıyla hazırlanan eylem planı, 5 temel politika ekseninde 21 hedef, 21 strateji ve 126 faaliyetten oluşuyor. Buna göre, kamu ihalelerinde kadınlara yönelik pozitif ayrımcılık içeren hükümlerin getirilmesine yönelik çalışmalar yapılacak ve özel sektörde işverenlerin kreş açma yükümlülükleri yeniden ele alınacak. Nüfusu 100 bin ve üzerinde bulunan belediyelere kreş ve gündüz bakımevi açma ve işletme zorunluluğunun getirilmesi sağlanacak. ‘Erkek işi’ denilen mesleklere ‘kadın eli’ değecek. Bu kapsamda inşaat sektörünün ihtiyaç duyduğu alanlarda, nitelikli kadın çalışanların yetiştirilmesi sağlanacak. Bilişim sektöründe kadın iş gücü yetiştirilmesi amacıyla çalışmalar artırılacak. Kadınlar için veri tabanı, yazılım, ağ teknolojileri, dijital pazarlama, bilgisayar oyunları ve uygulamaları ve bilgi güvenliği gibi konularda eğitimler düzenlenecek. Turizm sektöründe kadın iş gücü yetiştirmek amacıyla mesleki eğitim kursları açılacak.

Engellilere özel istihdam desteği

Kadın girişimcilere iş geliştirme süreçlerinde danışmanlık hizmetinin sağlanacağı etkin bir sistem kurulacak. Engelli kadınların istihdamı için “destekli istihdam modeli” oluşturulacak. Lisans ve lisans üstü eğitim kredi ve burslarında kadınlara yönelik geçici özel önlemler geliştirilecek. Kurumsal yönetim ilkelerinde değişikliğe gidilerek “Yönetim kurulunda en az bir kadın üye bulunur” ilkesinin zorunlu hâle getirilmesi öngörülüyor.

Şiddet görenlere koruma kalkanı

Ev hizmetlerinde çalışan kadınlara yönelik analiz gerçekleştirilecek ve bir model önerisi geliştirilecek. Kadınlar ve kız çocukları için kariyer günleri yapılacak. Şiddet mağduru kadınların iş gücü piyasalarına girişlerinin kolaylaştırılması için ilgili ŞÖNİM / Kadın Konukevlerinde “kurumsal hizmet modeli” hayata geçirilecek. Eğitim alanında ise kadınların okuryazarlık oranının yüzde 100’e çıkarılmasına yönelik çalışmalar yürütülecek.