Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Ömer Temür TRABZON

E-Ticaret platformu Hepsiburada’nın Anadolu’daki işletmelerin işlerini büyütmesi, yeni işletmelerin ekonomiye katılması ve yerel ticareti desteklemek amacıyla başlattığı e-ticaret seferberliğinin son durağı Trabzon oldu. Trabzon’da faaliyet gösteren küçük-orta ölçekli girişimciler ve esnaflarla bir araya gelen Hepsiburada, 6 aylık online alışveriş verilerini de açıkladı. Yılın ilk yarısında 80 milyonun üzerinde ziyarete ev sahipliği yapan Hepsiburada’da, saniyede 1 ürün satışı yapıldı. Her bir ziyaretin yaklaşık 5,5 dakika sürdüğü Hepsiburada’nın aynı dönemdeki ziyaret trafiğinin yüzde 76’sını mobil, yüzde 24’ünü de web kullanıcıları oluşturdu. Verilere göre ocak-haziran döneminde Hepsiburada’dan en çok alışveriş yapılan ilk 5 kategori; temel tüketim ve gıda, sağlık ve güzellik, anne bebek ve oyuncak, telefon ile kitap oldu. En çok satın alınan ürünün bebek bezi olurken altın sürprizi yaşandı. Özellikle mayıs ve ve haziran ayında düğünlerin artmasıyla altın satışları yüzde 110 artış gösterdi.

Mobil kullanıcı sayılarındaki büyüklüğe dikkat çeken Hepsiburada Ticari Grup Başkanı Mutlu Erturan, “Türkiye’de mobil penetrasyon oranı yüzde 94.6. Bu da Türk tüketicilerinin cep telefonlarında giderek daha fazla zaman geçirdiği ve tüm ihtiyaçlarını oradan karşıladığının bir göstergesi. Ayrıca Hepsiburada Pazar Yeri ekosistemi içinde yer alan Kadın Girişimciler kategorisi, geçtiğimiz döneme göre son 6 ayda %75 büyüme kaydetti. Kendi ürünlerini üreterek ya da farklı ürünlerin ticaretini yaparak Hepsiburada’nın aylık 80 milyonun üzerindeki ziyaretçisinden yararlanan kadın girişimciler, kendilerine verilen özel teşviklerle e-ticaret pazarında kendilerine yer buldu” dedi.

12 binden fazla işletmenin Hepsiburada ile 23 milyonr tekil kullanıcıya ulaştığını belirten Mutlu Erturan firmalara yıl sonuna e-ihracat imkanı sağlayacaklarını söyledi.