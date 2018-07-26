Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Türkiye Fırıncılar Federasyonu Genel Başkanı Halil İbrahim Balcı, ekmeğe yapılacak zamla ilgili açıklamasında, "Bütün illerde yüzde 15 zam olacak gibi bir şey söz konusu değildir. Hiçbir yerde yüzde 15’in üzerinde bir fiyat artışı olmayacak" dedi.

Türkiye Fırıncılar Federasyonu Genel Başkanı Halil İbrahim Balcı, “Türkiye’de ekmeğin azami 5 kilogramı olan fiyatı 5 lira 75 kuruşun üzerinde satılmayacaktır. Bu da yüzde 15 gibi bir artış söz konusu olacaktır. Türkiye’nin hiçbir yerinde 5 lira 75 kuruşun üzerinde olmayacaktır. Bunun yürürlüğe girmesi de 1 ayı bulacaktır. Bu fiyat artışının da uzun ömürlü olmasını temenni ediyoruz. Bu fiyat artışını belirlerken yıllık enflasyon oranını gözardı etmedik. Bütün illerde yüzde 15 zam olacak gibi bir şey söz konusu değildir. Hiçbir yerde yüzde 15’in üzerinde bir fiyat artışı olmayacak” dedi.