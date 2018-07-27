Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Bu zammın her ilde aynı şekilde uygulanacak anlamına gelmediğini ifade eden Balcı, maliyet hesaplarının yapılıp fiyatın ona göre belirleneceğini söylediği açıklamasında “Ankara’da esnafın 220 gram ekmek fiyatını 1 lira 25 kuruş olarak belirlemesi hâlinde artış yüzde 13,5 olacak. Ekmeğin 210 gram olması hâlinde ise artış yüzde 15 olacak” dedi. Fiyat artışını en alt seviyede tutmaya çalıştıklarını, bütün illerdeki odalara genelge gönderileceğini, yeni fiyat artışının devreye girmesinin 1 ayı bulacağını ifade etti.



İKİ YIL BU RAKAM

Ekmeğin kilogram fiyatının 2016’dan bu yana 5 lira olduğunu hatırlatan Balcı “Fiyat düzenlemelerinin uzun süreli olması için gereken tüm hassasiyeti gösteriyoruz. 2002’den bu yana her yıl fiyatın arttığını kimse söyleyemez. O dönemden önce yılda 3 kez değişiyordu. Normal süreç yürürse 2 yıl kadar bu rakamlarla devam ederiz” diye konuştu. Halil İbrahim Balcı, susam fiyatının 8 liradan 11,5 liraya çıkmasının simit fiyatlarına etkisine dair soruya verdiği cevapta, birçok kentte fiyat artışının yapıldığını dile getirdi.

ASKIDA EKMEK PROJESİNİ BAŞLATIYORUM

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, ekmeğe gelen yüzde 15’lik zamma tepki gösterdi. Bahçeli “Ankara’da askıda ekmek projesini başlatıyorum” dedi. Ekmek fiyatındaki artışı değerlendiren Bahçeli “Ankara’da özellikle de Çankaya’dan başlamak üzere ‘Askıda ekmek projesi’ni başlatıyorum. Hâli vakti yerinde her vatan evladı kendisine en yakın ekmek fırınına gitmeli. Eğer iki ekmek alacaksa üç ekmek parası ödemeli. Bir ekmeğin askıya alınmasını fırıncı ile paylaşmalı. Böylelikle kültürümüzün dayanışma ve yardımlaşma dinamikleri harekete geçirebilmeli” diye konuştu.