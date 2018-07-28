Bu doğrultuda ekmeğe yüzde 15 zam yapıldığı yönündeki iddialar gerçeği yansıtmamaktadır” dedi. Bakanlığın açıklaması üzerine Türkiye Fırıncılar Federasyonu Başkanı Halil İbrahim Balcı geri adım attı. “Ekmeğe zam yapılacak demedim” diyen Balcı daha önce yükselen maliyetleri gerekçe göstererek ekmek fiyatlarına yüzde 15 zam yapıldığını duyurmuştu. Yapılan bu zamla 250 gramlık bir ekmek yaklaşık 1,50 TL olacaktı. İstanbul Esnaf ve Sanatkârlar Odaları Birliği Başkanı Faik Yılmaz da ekmek zammıyla ilgili yargı yoluna başvuracaklarını bildirdi. İstanbul’da ekmek zammının yetkisinin kendilerinde olduğunu ifade eden Yılmaz, dava açarak zammı geri almaya çalışacaklarını belirtti.
Ekmeğe zam yok
28.07.2018 - 02:56 | Son Güncelleme: 28.07.2018 - 02:58
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Ekmeğe zam iddiaları Ticaret Bakanlığı tarafından yalanlandı. Bakanlık “Türkiye Fırıncılar Federasyonunun ne ülke genelinde ne de herhangi bir il için tek başına ekmek fiyatı belirleme yetkisi bulunmamaktadır.
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573643 http://www.turkiyegazetesi.com.tr/ekonomi/573643.aspx
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