Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Bu doğrultuda ekmeğe yüzde 15 zam yapıldığı yönündeki iddialar gerçeği yansıtmamaktadır” dedi. Bakanlığın açıklaması üzerine Türkiye Fırıncılar Federasyonu Başkanı Halil İbrahim Balcı geri adım attı. “Ekmeğe zam yapılacak demedim” diyen Balcı daha önce yükselen maliyetleri gerekçe göstererek ekmek fiyatlarına yüzde 15 zam yapıldığını duyurmuştu. Yapılan bu zamla 250 gramlık bir ekmek yaklaşık 1,50 TL olacaktı. İstanbul Esnaf ve Sanatkârlar Odaları Birliği Başkanı Faik Yılmaz da ekmek zammıyla ilgili yargı yoluna başvuracaklarını bildirdi. İstanbul’da ekmek zammının yetkisinin kendilerinde olduğunu ifade eden Yılmaz, dava açarak zammı geri almaya çalışacaklarını belirtti.