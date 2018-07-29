Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Ekonomi Servisi



ABD, Türkiye’ye finansman musluklarını kapatmaya hazırlanırken, Kuşak ve Yol Projesi kapsamında Çin, kredi musluklarını açıyor. Sadece 3 günde atılan imzalarla Çinli ICBC, 7 milyar dolarlık finansman ve refinansman imkânı sağladı.

Son dönemde Çinli finans kuruluşları Türkiye’ye kredi verme konusunda en iştahlı bankalar arasında yer alıyor. Bu iştahın temelinde ise Pekin ve Londra’yı demir ağlarla birbirine bağlayacak olan Kuşak ve Yol Projesi bulunuyor. Proje kapsamında 500 milyar dolarlık bütçe ayıran Çin, bugüne kadar Pekin-İstanbul hattında 70 milyar dolarlık yatırım gerçekleştirdi. Proje kapsamında Türkiye’de hayata geçecek olan Çinli yatırımın 100 milyar doları bulması bekleniyor. Projenin finansman ayağını ise Çin’in en büyük bankası ICBC yürütüyor. Türkiye için kesenin ağzını açan Çinli finans kuruluş enerji ve ulaştırma sektörü yatırımları için özel sektör, kamu kurumları ve bankalara sağlanacak 3,6 milyar dolarlık kredi paketine onay vermişti. Son olarak ICBC, Yavuz Sultan Selim Köprüsü ve Kuzey Marmara Otoyolu Projesi’nin 2,7 milyar dolarlık mevcut kredisinin refinansmanı için de ICBC Turkey’i lider düzenleyici olarak yetkilendirildi.

Refinansman yetkilendirme mektubu önceki gün ICBC Turkey tarafından Ankara’da gerçekleşen Kuşak ve Yol Yatırım ve Finansal İş Birliği Zirvesi’nde imzalandı. İmzalar Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez ve ICBC Yönetim Kurulu Başkanı Yi Huiman’ın şahitliğinde ICBC Turkey Yönetim Kurulu Başkanı Gao Xiangyang ve IC Holding Yönetim Kurulu Üyesi Serhat Çeçen tarafından atıldı. ICBC Turkey, daha önce Türk bankacılık sistemi tarafından finanse edilen projeye, anlaşma çerçevesinde daha uygun koşullar ile uluslararası piyasalardan finansman sağlayacak.



ABD ELİ BOŞ DÖNECEK

Ulaşım alanındaki projelerin neredeyse tamamında yer almak isteyen ICBC, THY’nin İstanbul üçüncü havalimanına taşınma konusunda da en istekli bankalardan biri. THY’nin taşınması kapsamında yapacağı yatırımlarda kullanılmak üzere 800 milyon dolar ile 1 milyar dolar arası kredi için 12-13 yerli ve yabancı banka ile imza aşamasına gelinirken ICBC de bu konsorsiyumda yer alıyor. Anlaşmanın ise bu ay içerisinde sonuçlanması bekleniyor. Çinli finans kuruluşunun üç ayrı dilem hâlinde Türkiye’deki projelere sağlayacağı destek ise 7 milyar doları aşmış durumda. Çinli bankaların bu iştahı sebebiyle Türkiye’nin finansman bulmakta güçlük çekmeyeceği belirtilirken Türkiye’yi ambargo uygulamak isteyen ABD’nin de eli boş döneceği vurgulanıyor.

Çinliler Türk kirazı yiyecek

Türkiye’den Çin’e, iki ülke arasında imzalanan Bitki Sağlığı Protokolü kapsamında ilk kiraz ihracatı gerçekleştirildi. Anadolu Kiraz Yönetim Kurulu Başkanı İhsan Beşer, Çin’e gönderilecek 4 ton kirazın Pekin, Şangay ve Guangzhou kentlerine doğru yola çıkarıldığını belirterek “Türk kirazı, Çin tezgahlarında yerini alacak. Artık Çinliler, Türk kirazı yiyecek” diye konuştu. Söz konusu kirazların 4 farklı müşteriye gönderildiğini ifade eden Beşer, gelecek sene için daha fazla sipariş almayı beklediklerini söyledi. İhraç edilen kirazların “Ziraat 900 Napolyon” türünde olduğunu dile getiren Beşer, bu kirazların hem büyük marketlerde hem de sanal mağazalarda sipariş usulüyle satılacağını kaydetti.