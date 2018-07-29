Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Osman Çobanoğlu ANKARA



Son dört yılda enerji sektöründe Türkiye elektrik dağıtım sistemi altyapısının uluslararası kalite standartları düzeyine ulaştırılması, sistemin işletimine yönelik teknoloji geliştirilmesi, yerlilik oranının, verimliliğin ve hizmet kalitesinin artırılması, kayıpların ve maliyetlerinin düşürülmesi amacıyla yapılan AR-GE projelerinin bütçesi 136 milyon lirayı geçti. 2014’ten bu yana elektrik ve doğalgaz dağıtım şirketleri tarafından Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu’na (EPDK) 409 AR-GE projesi için başvuruda bulunulurken, bu projelerden 150’sinin kabul edildiği öğrenildi. Söz konusu projelerin 131’ini elektrik dağıtım, 19’unu ise doğalgaz dağıtım şirketleri hazırladı. Elektrik ve doğalgaz dağıtım şirketleri, EPDK tarafından kabul edilen projelerin 48’ini tamamladı. Elektrik dağıtımda kabul edilen projelerin bütçe büyüklüğü 128 milyon 146 bin lira, doğalgazda kabul edilen projelerin bütçe büyüklüğü ise 8 milyon 330 bin liraya ulaştı.

Yapılan çalışmalarla kayıp kaçak oranlarını düşürülmesi, iş güvenliğinin artırılması, arızaları önceden tespit edilmesi ve müşteri memnuniyetinin artırılması hedeflenirken EPDK da elektrik dağıtım şirketleri için 2020 yılına kadar 210 milyon lira bütçe ayırdı.