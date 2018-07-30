Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

OSMAN ÇOBANOĞLU

Türkiye’nin denizde kuracağı ilk rüzgâr santralleri Yenilenebilir Enerji Kaynak Alanları (YEKA) projesinde sona geliniyor. Dünyanın en büyük deniz üstü (offshore) rüzgâr enerjisi yatırımı olacak santrallerden ilk elektrik üretimi için takvimler 2023’ü gösteriyor. Tekliflerin 23 Ekim itibariyle alınacağını belirten Türkiye Rüzgâr Enerjisi Birliği (TÜREB) Başkanı Mustafa Serdar Ataseven “3 milyar dolardan fazla yatırım olacağını öngörüyoruz” dedi. Bir grup gazeteciyle bir araya gelerek soruları cevaplandıran Ataseven, yatırım tutarı 1,5 milyar dolar olan bin megavatın üzerindeki kapasite artış talebinin de karşılanmasıyla rüzgâr sektöründeki ilerleyişin hızlanacağını söyledi.



KAPASİTE BİN 200 MEGAVAT

Off-shore ile ilgili düzenlemenin Resmi Gazete’de yayımlandığını anımsatan Ataseven “Saros, Gelibolu-Şarköy ve Kıyıköy aday bölgeler olarak belirlendi. Kapasite bin 200 megavat. İlk etapta 840 megavat devreye alınacak. Kalan kısım da sözleşme tarihi itibarıyla 72 ay içinde tamamlanacak. Türbin ünite gücü minimum 6 megavat olacak. Bunun sebebi yeni teknolojiyle hayata geçmesi isteniyor. Türbin ekipmanının yüzde 60’ı yerli olacak. Yüzde 80 yerli mühendis istihdam şartı aranacak. Lisans süresi 30 yıl. Katılım için 100 milyon dolarlık teminat mektubu istenecek” diye konuştu. Ataseven, dünyanın birçok ülkesinden off-shore’a ilgi gösterildiğinin altını çizerek, bu ülkelerin Almanya, Danimarka, Hindistan, Çin, Güney Kore ve Japonya olduğunu kaydetti.



YEKDEM NETLEŞTİRİLMELİ

Rüzgâr sektörünün temel iki talebi olduğuna değinen TÜREB Başkanı Ataseven, 2020 yılında sona erecek Yenilenebilir Enerji Kaynakları Destekleme Mekanizmasına (YEKDEM) ilişkin belirsizliğin ortadan kaldırılmasıyla hem santrallerde hem de rüzgâr sanayisinde hızla bir canlanma olacağını ifade etti. Ataseven, sanayicilerin ve yabancı yatırımcıların bu süreci yakından takip ettiklerine vurgu yaparak, şöyle konuştu: Gerçek manada atılımlar planlıyorsak, sektörün desteklenmesine yönelik hızlı kararların alınması gerekiyor. Rüzgâr yatırımları uzun yatırımlar olduğu için 2020 yılı sonrası mevzuatın netleşmesini istiyoruz. Rüzgâra daha fazla yatırım yapılacağını öngörüyoruz. Türbin üreticileri de bilmeli ki, sanayi anlamında yatırım yapabilsinler.

Kurulu güç 7 bin MW’yi aştı

Türkiye Rüzgâr Enerjisi Birliği’nin (TÜREB) hazırladığı 2018 yılının 6 aylık rüzgâr istatistik verileri yayımlandı. Buna göre; Türkiye’nin toplam rüzgâr kurulu gücü 7 bin megavat sınırını aştı. Raporda, ikincil rüzgâr alanları olarak belirtilen Güneydoğu Anadolu ve Doğu Anadolu Bölgelerinde rüzgâr yatırımlarının hızlandığı görülüyor. Rapora göre; bu yılın ilk 6 ayında gerçekleşen kurulu güç miktarı 140 megavat olarak açıklandı. İşletmedeki Rüzgâr Enerjisi Santrallerinin (RES) kurulu güç bakımından yüzde 38,91’i Ege’de, yüzde 33,92’si Marmara’da, yüzde 13,31’i Akdeniz’de ve yüzde 8,69’u İç Anadolu Bölgesi’nde bulunuyor.