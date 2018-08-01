Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

CABİR TURĞUT

Türkiye’nin en büyük açık hava alışveriş merkezi olarak nitelendirilen Laleli’den komşu ülkelere bu yılın ocak-haziran döneminde 3,5 milyar doları aşkın ihracat gerçekleştirildi. Rusya ile ilişkilerin parlak günlerine dönmesi ve turist sayısındaki yukarı yönlü ivmenin de etkisiyle Laleli esnafı, yılın ilk yarısında ticaretini yüzde 30 oranında artırmayı başardı. Laleli Sanayici ve İşadamları Derneği (LASİAD) Başkanı Gıyasettin Eyyüpkoca, 2018’e iyi bir başlangıç yaptıklarını belirterek “Bu yıl, 6 Ağustos’ta ‘Laleli Modadır’ sloganıyla düzenleyeceğimiz ve 12 Ağustos’a kadar sürecek festival için 4 ülkeden 200 alıcı İstanbul’a gelecek. Laleli Fashion Shopping Festival ile yapılacak bağlantıların oluşturacağı sinerji sayesinde 2018’i 7 milyar dolar civarında bir ihracat ile kapatacağız” dedi. Eyyüpkoca, festivalin tanıtım toplantısındaki konuşmasında, 7 bini aşkın iş yerine ev sahipliği yapan Laleli’nin, İstanbul ticaretinin dünyaya açılan kapılarından biri olduğunun altını çizdi.



İNCE ELEYİP SIK DOKUDUK

Hazır giyim ve turizm başta olmak üzere bölgede çok büyük bir ticaret potansiyeli bulunduğunu vurgulayan Eyyüpkoca “Laleli, geçen seneyi 5,8 milyar dolar ihracat ile kapattı. Elbette çok daha fazlasını yapabiliriz. Laleli’nin mevcut potansiyelini en verimli şekilde kullanmak, ülkemize daha fazla döviz kazandırabilmek için var gücümüzle çalışıyoruz. Bu yıl festival boyunca Rusya, Polonya, Ukrayna ve Kazakistan’dan 200’ü aşkın alıcıyı ağırlayacağız. Misafirlerimizi davet ederken, yine ince eleyip sık dokuduk. Alıcılarımızın ülkelerinde en az 10 mağazaya sahip olma şartını koruduk. Ayrıca, bir ilki gerçekleştirerek alıcıları, B2B görüşmelere katılacak firmalarımızın en yüksek ticareti yaptığı isimler arasından belirledik” diye konuştu. Gıyasettin Eyyüpkoca, Laleli’nin, bugüne kadar en yüksek ihracata 6 milyar dolarla 2014’te ulaştığını hatırlatarak, şunları kaydetti: 2018’de 7 milyar dolarla tüm zamanların rekorunu kıracağız. Elbette 7 milyar dolar bizim için yeterli değil, en geç 2023’te 10 milyar dolar çıtasının üzerine çıkmak için var gücümüzle çalışıyoruz.

YEREL PARA İLE TİCARET ÇAĞRISI

Gazetecilerin sorularını da cevaplandıran LASİAD Başkanı Eyyüpkoca, ticarette yerel para birimlerinin kullanılıp kullanılmadığına ilişkin “Bununla ilgili imzalanmış protokol var. Laleli olarak bizim olmazsa olmazımız komşularımızla tercihli ticaret anlaşmalarıdır. Kur kaygısı yaşamadan yerel para birimleriyle ticaret yapılması lazım” dedi. Türkiye’nin komşularındaki ekonomik gelişmelerin piyasaya hemen yansıdığını, yaptıkları görüşmelerin bu sezonun iyi geçeceğini gösterdiğini dile getiren Eyyüpkoca “Her yıl alternatif pazar araştırması yapıyoruz. Afrika’yı çok çalıştık, hâlâ da öyle. Tunus, Fas, Cezayir radarımızda olan ülkeler ve bizim için çok iyi birer pazar olabilirler” ifadelerini kullandı.