Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Ömer TEMÜR

Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu (BDDK) kredi ve kredi kartı taksitlerinden yeniden düzenlemeye gidiyor. Taslak düzenleme ile kredi kartı alışverişi ve karttan nakit çekimlerinde 12 ay olarak uygulanan taksit miktarında değişikliğe gidilmezken, cari açığın düşürülmesi kapsamında cep telefonunun finansmanında kullandırılan kredilerde taksit sayısının 48 aydan 12 aya düşürülmesi öngörülüyor. Türkiye’de en çok satış yapan iki markayı hedef alan düzenleme ile lüks telefon satışlarının azalması bekleniyor.

Türkiye’de 2007’den bu yana ithal edilen cep telefonu sayısı 145 milyon adede yaklaşırken cep telefonlarına ödenen para 25 milyar dolara yaklaştı. En fazla cep telefonu ithalatı 15 milyon 811 bin 936 adetle 2007’de gerçekleştirildi. En fazla ödeme yapılan yıl ise 3 milyar 136 milyon 596 bin dolarla 2015 oldu. Geçen yıl bu tutar 2 milyar 832 milyon 552 bin dolar olurken diğer taraftan lüks telefon fiyatları sürekli artış gösterdi. Son zamlarla birlikte İPhone X’in fiyatı 8 bin lirayı aşarken düzenlemenin yasalaşması hâlinde aylık 150 lira taksitle satın alınabilen iPhone X’in aylık maliyeti de 700-800 liraya kadar yükselecek. Taksit kısıtlaması GSM operatörlerinin kontratlı satışlarını da olumsuz etkileyecek.

Düzenleme ile bazı alışverişlere de taksit sınırlaması getirildi. Buna göre taksit ödemeleri elektronik eşya alımlarında 3 ay, bilgisayar alımlarında, kulüp ve derneklere yapılan ödemelerde, hava yolları, seyahat acenteleri, taşımacılık ve konaklama ile ilgili harcamalarda 6 ay, sağlık ve sosyal hizmetler harcamaları, vergi ödemelerinde 9 ay ile sınırlandırılacak. Telekomünikasyon, doğrudan pazarlama, yurt dışında yapılan harcamalar, yemek, gıda, alkollü içecek, akaryakıt, kozmetik, ofis malzemesi ile hediye kart ve hediye çekinde taksit uygulanamayacak.

BDDK’dan yapılan açıklamada ise “Taslaklarla enflasyonun düşürülmesi ile cari açık, ithalat ve hane halkı borçluluğunun azaltılmasına destek verilmesi amaçlanıyor” denildi.

Taşıtta kredi 120 bin lira

BDDK tarafından yapılan düzenleme ile kredi tutarının taşıtın değerine oranı taşıtın nihai fatura değeri 100 bin liradan 120 bin liraya çıkarıldı. Tüketicilere, binek araç alımlarında kullandırılacak taşıt kredisi miktarı aracın toplam değerinin yüzde 70’ini aşmayacak. Aracın fiyatı 120 bin lirayı aşıyorsa kalan kısım için yüzde 50 kredi kullanılabilecek. İkinci el binek araçlarda ise taşıtın değeri için kasko bedeli esas alınacak.

Altına taksit yok

Düzenleme ile kuyum harcamalarında 4 taksit uygulaması da sıfırlandı. Altın satışlarında taksit sayısının artırılması beklenirken tam tersine düşürülmesi sektör tarafından tepkiyle karşılandı. KOBİDER Genel Başkanı Nurettin Özgenç, bir an önce altın alışverişinde 12 taksit uygulaması yapılması gerektiğini belirterek, BDDK’nın kuyum sektörünü dört taksit ile sınırlamasının negatif ayrımcılık olacağını söyledi. 2016 yılında dört taksit sınırlamasının iptali için Danıştay’a dava açtıklarını hatırlatan Özgenç, “Bu düzenlemede kuyumculuk sektörünün yoğun kaleminin takı ve mücevherat gibi ziynet eşyası olduğu gerçeği göz ardı edilmiştir. Çünkü takı ve mücevherat da giyim ya da beyaz eşya gibi eşyadır ve piyasa değerinin içinde yüzde 20-25 civarında işçilik ücreti bulunmaktadır. Bu nedenle kuyum alışverişinin külçe altın ya da Cumhuriyet altını gibi noktalarda düşünmek suretiyle ‘nakit’ muamelesi gösterilmesi yerinde değildir. Uygulama, kuyumculuk sektörünün ve kuyumculuk yapan üyelerimizin kredi kartı ile alışveriş yapmayı tercih eden önemli bir müşteri potansiyelinden mahrum kalması anlamına gelmektedir. Davada olumlu sonuç alınmazsa, zaten daralma içine giren sektör ciddi boyutta sıkıntıya girebilir” dedi.