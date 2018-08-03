Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Tüketici fiyat endeksi (TÜFE) Temmuz'da aylık yüzde 0,55, yurt içi üretici fiyat endeksi de aylık yüzde 1,77 arttı.

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), 2018 yılı Temmuz ayı tüketici fiyat endeksi ve yurt içi üretici fiyat endeksini açıkladı. Buna göre; TÜFE’de (2003=100) 2018 yılı Temmuz ayında bir önceki aya göre yüzde 0,55, bir önceki yılın Aralık ayına göre yüzde 9,77, bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 15,85 ve on iki aylık ortalamalara göre yüzde 12 artış gerçekleşti.

Aylık en yüksek artış yüzde 2,26 ile lokanta ve oteller grubunda oldu

Ana harcama grupları itibariyle 2018 yılı Temmuz ayında endekste yer alan gruplardan, ev eşyasında yüzde 1,82, eğlence ve kültürde yüzde 1,62, sağlıkta yüzde 1,20 ve konutta yüzde 1,10 artış gerçekleşti.

Aylık en fazla düşüş gösteren grup yüzde 3,07 ile giyim ve ayakkabı oldu

Ana harcama grupları itibariyle 2018 yılı Temmuz ayında endekste yer alan gruplardan gıda ve alkolsüz içeceklerde yüzde 0,28 ve haberleşmede yüzde 0,11 düşüş gerçekleşti.

Yıllık en fazla artış yüzde 24,21 ile ulaştırma grubunda gerçekleşti



TÜFE’de, bir önceki yılın aynı ayına göre ev eşyası yüzde 20,32, gıda ve alkolsüz içecekler yüzde 19,40, çeşitli mal ve hizmetler yüzde 17,24 ve lokanta ve oteller yüzde 13,86 ile artışın yüksek olduğu diğer ana harcama gruplarıdır.

Aylık en yüksek artış yüzde 0,97 ile TR32 (Aydın, Denizli, Muğla)’da oldu

İstatistiki Bölge Birimleri Sınıflaması (İBBS) 2. Düzey’de bulunan 26 bölge içinde, bir önceki yılın Aralık ayına göre en yüksek artış yüzde 11,49 ile TR32 (Aydın, Denizli, Muğla) bölgesinde, bir önceki yılın aynı ayına göre en yüksek artış yüzde 17,81 ile TR32 (Aydın, Denizli, Muğla) bölgesinde ve on iki aylık ortalamalara göre en yüksek artış yüzde 13,21 ile TR63 (Hatay, Kahramanmaraş, Osmaniye) bölgesinde gerçekleşti. Temmuz 2018’de endekste kapsanan 407 maddeden; 52 maddenin ortalama fiyatlarında değişim olmazken, 279 maddenin ortalama fiyatlarında artış, 76 maddenin ortalama fiyatlarında ise düşüş gerçekleşti.

Yurt içi üretici fiyat endeksi

Yurt içi üretici fiyat endeksi (Yİ-ÜFE), 2018 yılı Temmuz ayında bir önceki aya göre yüzde 1,77, bir önceki yılın Aralık ayına göre yüzde 17,56, bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 25 ve on iki aylık ortalamalara göre yüzde 17,41 artış gösterdi. Sanayinin dört sektörünün bir önceki aya göre değişimleri; madencilik ve taşocakçılığı sektöründe yüzde 0,86, imalat sanayi sektöründe yüzde 1,87, elektrik ve gaz sektöründe yüzde 0,99, su sektöründe yüzde 1,44 artış olarak gerçekleşti.

Aylık en fazla artış tütün ürünlerinde gerçekleşti

Bir önceki aya göre en fazla artış; yüzde 11,09 ile tütün ürünleri, yüzde 3,84 ile kağıt ve kağıt ürünleri, yüzde 3,45 ile kimyasallar ve kimyasal ürünleri olarak gerçekleşti. Buna karşılık içeçekler yüzde 0,33, basım ve kayıt hizmetleri yüzde 0,12, metal cevherleri yüzde 0,02 ile bir önceki aya göre endekslerin en fazla düştüğü alt sektörler oldu.

Ana sanayi gruplarında aylık en fazla artış sermaye malında gerçekleşti

Ana sanayi grupları sınıflamasına göre 2018 yılı Temmuz ayında aylık en fazla artış sermaye malında ve yıllık en fazla artış enerjide gerçekleşti.