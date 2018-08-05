Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

SELÇUK BÖKE

ASELSAN başta olmak üzere yerli savunma sanayi şirketlerinin başarılı çalışmalarıyla son yıllarda yerlilik oranı yüzde 60’lara çıkan savunma sanayinde bu oran önümüzdeki dönemde daha da artırılacak. Bu kapsamda, insansız yerli sistemlere yönelik projelerin güçlendirilmesi, millî tank ALTAY’ın yeni sistemlerle donatılması, HÜRKUŞ projesinin yeni versiyonlarının envantere girmesi bulunurken, yerli projelerin ve mühimmatların ihracatına yönelik de adımlar atılacak. Hafif, orta ve ağır olmak üzere 3 farklı sınıfta insansız kara araçları projesi başlatılacak. Sürü hâlinde dolaşacak insansız hava araçları projesi geliştirilecek. Uydu Fırlatma Projesi İkinci Fazı’nda sözleşme imzalanacak. Yerli Gözlem Uydusu projesi hayata geçirilecek.

İşte dikkat çeken projelerden bazıları:



ALTAY’A YENİ SİSTEMLER

¥ 250 tankı içeren ALTAY tankı seri üretim projesinin sözleşmesi imzalanacak.

¥ ALTAY’ın motor sistemlerinin geliştirilmesi için sözleşme takvimi başlatılacak.

¥ PULAT Aktif Koruma Sistemi 40 adet M60TM tankına entegre edilecek.

YERLİ HELİKOPTER MOTORU

¥ Turboşaft Motorun Kavramsal Tasarım Aşaması tamamlanacak.

¥ Pakistan’a ihraç edilecek ATAK helikopterlerinin teslimi yürürlüğe girecek.

¥ HİSAR Füze Sistemi Projesi için Aksaray Atış bölgesinde testler gerçekleştirilecek.

HÜRKUŞ-C İÇİN İMZA ATILACAK

¥ Yerli ve millî eğitim uçağı HÜRKUŞ Hava Kuvvetleri Komutanlığı envanterine girecek.

¥ Silahlı versiyonu HÜRKUŞ-C’nin geliştirilmesi ve seri üretimine yönelik yüklenici belirlenecek.

¥ ROKETSAN’a İleri Teknoloji Araştırma Merkezi Altyapısı (ITAM) kurulacak.

3. MİLGEM TESLİM EDİLECEK

¥ Dört gemiden oluşan MİLGEM Projesi kapsamında 3. Gemi ‘Burgazada Korvet’ önümüzdeki ay Deniz Kuvvetleri’ne teslim edilecek.

¥ 2030’lu yıllardan sonraki ihtiyacın karşılanması için Millî Muharip Uçak geliştirilmesi projesinde uygulama takvimine başlanacak.



MEHMETÇİĞE 4 ANKA, 6 SİHA

¥ Dört adet ANKA ve 6 adet SİHA, Mehmetçiğin kullanımına sunulacak.

¥ ANKA-­S Platformu üzerinde CATS sistemi (kamera) kullanımına başlanacak.