Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Yaklaşan Kurban Bayramı öncesi yürüttükleri hazırlıkları anlatan Bakan Pakdemirli, şehirlerde belirlenen yerlerde kurbanlık satışının hafta başı itibarıyla başlayacağını söyledi. Pakdemirli “Bakanlığımızca hem hayvan sevk ve nakillerinde hem de kurban satış ve kesim yerlerinde her türlü tedbiri aldık” dedi. Hayvanın yaş, ırk, cinsiyet, aşı bilgileri https://hayvanbilgi.tarim.gov.tr’ internet adresinden ya da ‘HaySag’ adlı mobil uygulamayla cep telefonundan öğrenilebilecek. Pakdemirli’nin verdiği bilgiye göre; Türkiye’de hâlen 16 milyon 105 bin büyükbaş ve 44 milyon 329 bin küçükbaş var. Hedef dinî vecibeler yerine getirilirken, hayvan varlığına zarar vermemek. Bunun için gebe ve damızlık değeri olan dişi hayvanların kesilmesine izin verilmeyecek. Geçen yıl yaklaşık 4 milyon kurban kesilmişti.