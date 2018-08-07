Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Emekliye Kurban bayramı ikramiyesi ne zaman ödenecek, emekli Bayram ikramiyesi yatırıldı mı? gibi merak ettiklerinize bu haberden ulaşabilirsiniz. AK Parti’nin seçim vaatleri arasında olan ve henüz seçimler yapılmadan Ramazan bayramı öncesi dağıtılan emekliye bayram ikramiyesi için emeklilerin gözü Kurban bayramı ikramiyesinde. Her yıl toplamda iki kere olmak üzere Ramazan ve Kurban bayramı öncesi ödenen emeklilere bayram ikramiyesinin ne zaman yatırılacağı merak ediliyor. Başkan Erdoğan’ın 100 günlük eylem planı konuşmasında emeklilerin ikinci ikramiyelerini Kurban bayramı öncesi takdim edileceğini açıklamasının ardından gözler Kurban bayramı ikramiyesinin ne zaman yatırılacağına çevrildi. 21 Ağustos salı günü Kurban bayramından önce net olarak hangi gün yatırılacağı belli olmayan emekliye Bayram ikramiyesi için detaylara haberimizden ulaşabilirsiniz.

Emekliye Kurban bayramı ikramiyesi ne zaman yatırılacak?

100 günlük eylem planı konuşmasında emeklilerin ikramiyelerine değinen Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Emeklilerimize ikinci ikramiyelerini inşallah kurban bayramı öncesi takdim ediyoruz. Milletimize verdiğimiz 1000 liranın altında emekli maaşı bırakmama sözünü yerine getiriyoruz. " açıklamasında bulundu.

BAYRAM İKRAMİYESİ VE EMEKLİ MAAŞLARI NE ZAMAN YATACAK?

2018 yılı itibariyle emekli vatandaşlara ödenmeye başlanan bayram ikramiyesi yılda iki kez biner lira ödeme olarak kararlaştırılmıştı. Yasa kapsamına ilk bin lirayı Ramazan Bayramı’nda alan emekliler, şimdi Kurban Bayramı ikramiyesinin ödeneceği tarihi merak ediyor. Ağustos ayında emeklilere yine bayram ikramiyesi var. Tüm emeklilere, 21-24 Ağustos'ta kutlanacak Kurban Bayramı öncesinde biner lira ikramiye ödemesi yapılacak. İkramiye, en geç Ağustos'un 17'sine kadar hesaplara yatırılacak. Tam ödeme tarihi önümüzdeki günlerde Çalışma Bakanlığı tarafından duyurulacak. Ayrıca SSK ve Bağ- Kur emeklilerine Ağustos'ta bayram nedeniyle maaşlarının erken ödenmesi söz konusu olabilecek.