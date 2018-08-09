Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

İstanbul Kalkınma Ajansının (İSTKA) 2018 yılı Mali Destek Programları proje değerlendirme sonuçları belli oldu. İlan edilen üç Mali Destek Programı kapsamında kamu kurumları, sivil toplum kuruluşları, üniversiteleri içeren kurum ve kuruluşlarla 89 projede toplam 124,9 milyon liralık iş birliği gerçekleştirilecek. 124,9 milyon lira, Türkiye’nin lokomotif şehri İstanbul’un sosyal, ekonomik ve kültürel kalkınmasına yönelik projelerde kullanılacak. Çocuklar ve Gençler Mali Destek Programı kapsamında 35 proje, Girişimcilik Mali Destek Programı ile 17 proje ve Yenilikçi ve İstanbul Mali Destek Programı ile de 37 proje desteklenecek.



'KATMA DEĞERİ ARTIRACAĞIZ'

İSTKA Genel Sekreteri Özgül Özkan Yavuz, artık tüm sektörlerin teknolojiden beslendiğini belirterek "Artan rekabet ortamında inovasyona, teknolojiye, yeniliklere, girişimciliğe daha fazla yatırım yapmamız gerekiyor. Mali Destek Programlarımız ile mevcut sanayi üretim yapısının dijital dönüşümünü ve üniversite iş birlikleriyle katma değerin artmasını hedefliyoruz” dedi. Girişimci gençlerin bilgisayar başında kurdukları şirketlerin ve yazılımların dünya ekonomisini şekillendirdiğini dile getiren Yavuz "Sürdürülebilir kalkınma için bugünün gençlerinin ve çocuklarının yarının girişimcisi, sanayicisi olabileceği koşulların oluşması için de çalışıyoruz" diye konuştu. 2010-2017 yılları arasında “İnovasyon Lideri İstanbul” için 7 defa Mali Destek Programı ilan eden İSTKA, 35 farklı program kapsamında toplam 678 projeyi hayata geçirdi. 6 Güdümlü proje ile birlikte toplam 684 proje için ajans tarafından 447 milyon lira kaynak kullanıldı.