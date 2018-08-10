Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Yücel Koç- Bodrum

Turkcell Genel Müdürü Kaan Terzioğlu, Türk halkının ambargo gibi sebeplerle kesinlikle devletiyle ayrı düşmeyeceğini söyledi. Son dönemde ekonomide yaşanan gelişmeler, ABD'nin siyasi bazı sebepleri göstererek ambargo uygulayacağını açıklaması, piyasalardaki dalgalanma gibi konularda görüşlerini, basın mensuplarıyla bir araya geldiği toplantıda açıklayan Turkcell Genel Müdürü Terzioğlu "Türk halkı her zaman devletine sahip çıkar. Ambargo gibi yöntemlerle halk ve devletini kimse ayrı düşüremez. Tam tersi böyle şeyler insanları birleştirir. Ümit ediyorum ki Türkiye'de de böyle olacaktır" dedi.

TEKNOLOJİ SAYESİNDE ONLARLA BAŞ EDERİZ

Türkiye'nin teknolojide büyümesinin, ambargo gibi köhnemiş fiziksel dünyanın silahlarından olduğunu söyleyen Terzioğlu, "Onlara dijital dünyanın silahlarıyla cevap vermemiz gerekiyor. Dijitalleşmede ülke olarak çok ilerideyiz. Google, Facebook gibi şirketlerin ciroları içinde kullanıcı bazlı olarak önemli yerlerdeyiz. Kendimize uygun bir politika izleyeceksek dijitale sahip çıkmamız lazım. En önemlisi de Türkiye'nin datasına sahip çıkmamız gerekiyor. Bu amaçla veri merkezi yatırımlarımızı aralıksız sürdürüyoruz" diye konuştu. Terzioğlu, konunun yabancı düşmanlığıyla alakası olmadığını ifade ettiği konuşmasında "Onlar da gelsin bizim veri merkezimizde yer alsın, burada istihdam sağlasın, Türkiye için ürün ve hizmet geliştirsin. Ama bunu yapmayıp sadece veriyi ve parayı alayım mantığı olmaz" ifadesini kullandı.

En ucuz eğlence kaynağı cep telefonu

Halkın en ucuz eğlence kaynağının cep telefonu olduğundan hareketle hizmetleri çeşitlendirdiklerini söyleyen Terzioğlu "Anında internette video, film seyrediyor, televizyon izliyor. Eskiden bir telekom operatörünün müşterisiyle 32 dakikalık ilişkisi vardı. Hâlbuki bir gün 1.440 dakika. Stratejimizi buna göre kurduk. İnsanlara müzik dinletmek, TV seyrettirmek, fotoğraf çektirip saklatırken gazete dergi de okutalım, arama motoru hizmeti de verelim istedik ve stratejimizi buna göre planladık." diye konuştu.

Dünyadaki operatörler başarımızı dinlemeye geliyor

Kaan Terzioğlu, 24 aylık dönemde cirolarını yüzde 52 artırdıklarını, sadece 2. çeyrekte yüzde 18,3 büyüdüklerini ve 8 çeyrektir dünyada en fazla büyüyen operatör olduklarını belirttiği konuşmasında, Turkcell'in başarı hikâyesini dinlemek üzere dünyanın birçok ülkesinden heyetler geldiğini söyledi. Son 3 ayda genel müdür seviyesinde Afrika, Karayipler, Nepal, Latin Amerika ve Doğu Avrupa'dan operatörlerin geldiğini, dijital ser-vislerini inceleyince iş birliği yapmak istediklerini söyleyen Terzioğlu, Turkcell olarak dijital ihracat dönemini Moldovalı Moldcell ile başlattıklarını ifade etti.

Tarihî fırsatı taksit taksit kaçırmayalım

Türkiye'nin teknolojiyi çok çabuk benimseyen ve hayatına katan bir nüfusa sahip olduğunu aktaran Kaan Terzioğlu, yetişmiş insan kaynağının da ülkenin en büyük sermayesi olduğunu vurguladı. Türkiye'nin dijitalleşmesinde öncü rol oynayacak bu kaynağın doğru yetişmesi, yönlendirilmesi gerektiğini de anlatan Terzioğlu "Bir taraftan fiber altyapıyı konuşurken diğer yandan gençlerimizin teknolojiye erişimini taksitlerle kısıtlamak, ülkemizin dijitalleşme yolculuğuna sekte vuracak bir gelişmedir" diyerek cep telefonunda kredi kartına taksit yasağı ve tüketici kredisinde 12 ay vade sınırlamasını eleştirdi.

Fiber altyapıyı paylaşmayalım birlikte yapalım

Geçmiş dönemin en çok tartışılan konularından biri, fiber yatırımındaki boşa harcanan kaynaktı. Kaan Terzioğlu, fiber yapının eksik olduğunu 3,5 yıldır her ortamda söylediğini belirterek "Bu sürenin sonunda Sayın Binali Yıldırım’ın inisiyatifiyle protokol imzaladık, fiber altyapıyı paylaşacağız dedik. Paylaşmak, mevcudu paylaşmaktır. Bu paylaşmakla bitecek konu değil. Yenisini de yapmamız gerek. Bunun için de yeni iş modeli şart. 22 milyon hanenin hepsine fiber götürmemiz gerek. Türkiye'deki fiber altyapının değeri kalmadı. Değeri 2-3 milyar dolar. Almanya'da bu 60 milyar dolar. Çünkü sistemimizdeki kurallar yanlış. Nasıl İstanbul'dan Ankara'ya ayrı ayrı otoban yapmıyorsak, herkesin kendi otobanını yapması da söz konusu olamaz. Yani 3 operatör birlikte yapalım" görüşünü paylaştı.

Şırnak’ta National Geographic okunuyor

Turkcell’in dijital uygulamaları hakkında bilgi veren Terzioğlu, “Uygulama üzerinden, geçen ay 5 milyon dergi, 900 bin gazete okundu. Bu sayede dergiler, gazeteler Türkiye’nin her yerinden kolayca erişilebilir ve okunabilir hâle geldi. Örneğin Şırnak’ta 66 kişi National Geographic, 32 kişi de Women’s Health dergisi okumuş. Hadi platformu ile hergün 300 bin kişi aynı anda yarışıyor. Ortalama toplamda 2.000 TL ödül dağıtılıyor” dedi.