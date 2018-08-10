Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Sabancı Holding Yönetim Kurulu Başkanı Güler Sabancı, Sayın Berat Albayrak'ı Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı döneminden tanıdığını belirtti.

Bakan Albayrak'ın söylediğini yapmış ve gerçekleştirmiş bir kişi olduğunu vurgulayan Sabancı, "Başarılı bir enerji bakanlığı yapmıştır. Bugün de bize orta ve uzun vadede yeni dönemin, dönüşüm döneminin, neler yapılacağının ana hatlarını verdi. İnanıyorum ki; önümüzdeki dönemde eylül başında OVP çıktığında hepimiz, daha fazla detaylara hakim olacağız. Ancak duyduğumuz, OVP'nin ön hatları bakanımızın geçmişini de bildiğim için tek tek uygulanacağına, ülkemizin hak ettiği dönüşümü gerçekleştireceğine olana inancımız tamamdır." ifadelerini kullandı.