Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Kredi derecelendirme kuruluşlarının negatif not verdiği şirketlerimiz, üst üste kâr açıklıyor. Ve kâr oranları da enflasyonun üzerinde. Bu üretim artışını ve büyümenin sürekliliğini gösteren önemli bir veri. Çünkü bilançolar, hem ihracat hem de iç talebin devam edeceğini gösteriyor. Turkcell, TÜPRAŞ, Ülker ve Yünsa gibi şirketlerin yanı sıra kamu bankalarından Halkbank’ın yılın ilk 6 aylık dönemine ait verileri şöyle:

6 aylık net kârını 1,9 milyara taşıdı

Halkbank’ın toplam mevduatı yılın ilk yarısında yüzde 14,5 artışla 221,3 milyar liraya yükseldi. Banka bu artışla Türkiye’deki bankalar arasında mevduat sıralamasında ikinciliğe yerleşti. Halkbank, Türkiye’nin 4. büyük bankası olurken, öz kaynakları aynı dönemde yüzde 11,4 artış gösterdi. Bankanın 6 aylık net kârı ise 1,9 milyar lira seviyesinde gerçekleşti. KOBİ kredileri aynı dönemde yüzde 27,1 artışla 97,7 milyar liraya çıkarken bilanço büyüklüğü 2017 yıl sonuna göre yüzde 14,1 artışla 348,3 milyar lira oldu. Halkbank Genel Müdürü Osman Arslan, bankacılık hizmetlerini, Türkiye’nin ekonomi eylem planında bütçe disiplini, enflasyonun yeniden dengeye gelmesi ve yapısal reformları öne çıkaran yönetim anlayışıyla uyumlu bir şekilde yapılandırdıkları bu dönemde yaşanan mevduat artışının önemine dikkati çekti. Arslan

“Ekonomiye yön veren tüm aktörlerin etkin bir şekilde yönetildiği, kurumlar arasındaki uyumun büyüme istikrarına katkı verdiği bir süreçte bankacılık sektörü de güçlü yapısıyla ekonomik istikrara destek sağlamaya devam etmektedir” dedi.

Satıştan hasılatı 20,1 milyar lira

TÜPRAŞ’ın yılın ikinci çeyreğindeki satış hasılatı, bir önceki yılın aynı dönemine göre yüzde 59 artışla 20,1 milyar liraya yükselirken, ilk 6 aylık net kârı da 1 milyar 422 milyon lira oldu. Kurumsal İletişim Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre; şirket yılın ikinci çeyreğinde üretim miktarındaki planlı bakım kaynaklı gerilemeye rağmen Türkiye talebini karşılamaya devam etti. TÜPRAŞ’ın yurtiçi satış miktarı 6,7 milyon ton, toplam satış miktarı ise 7,4 milyon tona ulaştı. Rafinaj için toplam 92,6 milyon dolar yatırım harcaması yapıldığı ifade edilen açıklamada, şunlar kaydedildi: Mayıs 2018’de vadesi gelen 700 milyon dolarlık Eurobond, Eylül 2017’de yapılan yüzde 4,5 faizli tahvil ihracı ile yenilendi. Bu işlemle çeşitlenen finansman kaynakları sayesinde güçlenen bilançomuzun uzun vadeli borçlanma ihtiyacı bulunmuyor, ayrıca döviz açık pozisyonu da taşımıyor.

8 çeyrektir dünyanın en çok büyüyen operatörü

Turkcell, 8 çeyrektir dünyanın en çok büyüyen operatörü oldu. Turkcell Genel Müdürü Kaan Terzioğlu, 24 aylık dönemde ciroyu yüzde 52, EBİTDA’yı da yüzde 107 artırdıklarını belirterek “Sadece ikinci çeyrekte yüzde 18,3 büyüdük” dedi. Türkiye’de dünyanın en iyi 4.5G altyapılarından birini kurduklarının altını çizen Terzioğlu “Altyapı, işimizin olmazsa olmazı. Ancak biz asıl farkı 1440 stratejimizle ortaya koyuyoruz” ifadelerini kullandı. Turkcell’in dijital ihracatı ile ilgili bilgi veren Terzioğlu, şunları kaydetti: Sadece yerlileşmekle kalmıyor, uygulamalarımızla teknoloji ihracatında da öncü rolümüzü sürdürüyoruz. Bugün Moldcell müşterilerine bizden satın aldığı BiP’i kendi dijital servisi olarak sunuyor. Afrika’dan, Karayipler’den, Nepal’den, Amerika’nın Latin tarafından, Doğu Avrupa’dan operatörler ziyaretimize geliyor. Hikâyemizi dinliyor ve uygulamalarımızı inceliyorlar. İşte bu ‘dijital ihracat’ dediğimiz sürecin en somut kanıtı. Sektörde sağlıklı bir ortam olunca, rakipler de faydalanıyor.

632 yeni mağaza 3 bin kişilik istihdam

Şok Marketler’in cirosu yılın ilk yarısında yüzde 34’lük artışla 5,5 milyar liraya ulaştı. Şok Marketler’den yapılan açıklamaya göre, ilk 6 ayda 632 yeni mağaza açarak yıllık ortalama bin mağaza açma hedefine yaklaşan şirket, bu dönemde yaklaşık 3 bin kişiye daha istihdam sağlayıp, çalışan sayısını 27 binin üzerine çıkardı.

Kendi rekorunu kırmayı sürdürdü

Ülker Bisküvi’nin ikinci çeyrek net dönem kârı 241,7 milyon lira olarak gerçekleşerek, kendi rekorunu kırdı. Geçen yılın aynı dönemine göre net kârı yüzde 168 büyüdü. Şirket ikinci çeyrekte ihracat ve yurt dışı faaliyetlerinden elde ettiği atıştırmalık işlerinin cirosunu yüzde 25 artırdı ve önemli bir büyüme elde etti. Ülker Bisküvi’nin toplam cirosunun içindeki yüzde 34’lük pay dövize dayalı gelirlerden oluşuyor. Ülker CEO’su Mehmet Tütüncü “International Biscuits Company (IBC)‘nin yüzde 100 hissenin alımının tamamlanmasıyla Orta Doğu ve Afrika bölgelerindeki ülkelerin serbest ticaret anlaşmalarından faydalanılarak ihracat potansiyelimizi artırmayı sürdürüyoruz” dedi.

1,26 milyar lira ciro elde etti

Yıldız Holding çatısı altında faaliyetlerini sürdüren Kerevitaş, ikinci çeyrekte geçen yılın aynı döneme göre cirosunu yüzde 6 artırarak 1 milyar 264 milyon liraya yükseltti. Şirket, ilk altı ayda 2017’nin aynı dönemine göre yüzde 75 artışla 134,8 milyon liralık FAVÖK kârı elde etti. Şirketin Dondurulmuş Gıda ve Konserve İş Birimi bu dönemde yüzde 189 artışla 35,8 milyon lira, Yağ İş Birimi ise yüzde 53 yükselişle 99 milyon TL FAVÖK sağladı. Kerevitaş Yönetim Kurulu Başkanı Oğuz Aldemir, yılın ilk yarısında 181 milyon liralık ihracat gerçekleştirdiklerini ifade etti.

Sektör liderliğinde istikrarını koruyor

Brisa’nın toplam satış performansı geçen senenin aynı dönemine göre, adetsel olarak yüzde 28 arttı. Brisa uluslararası satışlarında yeni bir rekora imza atarak, tüm zamanların en yüksek satışını gerçekleştirdi. Yılın ilk çeyreğinde, geçen yılın aynı dönemine göre net satış gelirlerinde yüzde 47 oranında artış sağlayan Brisa, FAVÖK tutarında da yüzde 52’lik büyüme gerçekleştirdi. Brisa CEO’su Cevdet Alemdar “Türkiye lastik sektörü liderliğimizi bu yıl ileri taşımaya kararlıyız. Rekabetin her geçen gün arttığı uluslararası ve ulusal pazarda insana yakınlığımızla, yenilikçiliğimizle, teknolojimizle ve dengeli finansal yapımızla istikrarlı bir şekilde büyüyoruz” dedi.

AR-GE ve inovasyon ile dünya liderliğine

Yünsa’nın, yılın ilk yarısında net kârı 14,6 milyon lira olarak gerçekleşti. Yünsa, net kârını geçen yılın aynı dönemine göre 12 milyon lira artırarak büyük bir başarıya imza attı. Şirketin cirosu ise 169,6 milyon liraya ulaştı. Genel Müdür Nuri Refik Düzgören “Türkiye’nin ve Avrupa’nın tek çatı altındaki en büyük entegre üst segment yünlü kumaş üreticisi olarak dünya lideri olma konusunda emin adımlarla ilerliyoruz” diye konuştu.