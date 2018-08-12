Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

ABD’nin kararının ardından saat 16.25’de Bist Endeksi 92,455 iken 16.30’da birdenbire çok hızlı bir düşüş gerçekleşti. Endeks 15 dakika içinde 92,455’ten 89,318’e kadar geriledi. Borsada kayıplar yüzde 3’ü bulurken Türkiye’nin en güzide şirketlerindeki değer kaybı yüzde 20’lere ulaştı. Petkim 5,32’den 4,79’a, Kardemir 4,80 seviyelerinde 3,89’a kadar geriledi. Düşüşle paniği kapılan küçük yatırımcı ise satışa geçti. Yerli yatırımcı tekrar düşük fiyattan almak istediğinde ise 15 dakika boyunca alım emri veremedi. Hisseler bu süre içerisinde yüzde10’a yakın prim yaptı. Böylece küçük yatırımcı elindeki hisseleri kaptırırken, Türkiye’den banka sistemlerine giriş yapılamaması “15 dakikada ne oldu” sorusunu akla getirdi.

Uzmanlara göre ise “sat” sinyalini alan algoritmik sistem satışı tetikledi. Algoritmik tetiklemeye panik de eklenince satışlar inanılmaz boyuta çıktı. Algoritmik sapmanın verdiği zarar tahmini 2 milyar lira. Buna yapacak bir şey yok zira New York borsasında veya asya piyasalarında da buna benzer durumlar yaşandı daha önce. Elbette bu durumdan yararlananlar oldu. Bunlar kim bilmek zor. Ancak Borsa İstanbul, SPK, BDDK bir suistimal varsa rahatlıkla ortaya çıkarabilir.