Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Türkiye tarihte şimdiye kadar görülmemiş bir operasyona tabi tutuluyor. ABD’nin rahip Brunson’ı bahane ederek Türkiye’ye karşı başlattığı algı operasyonu, yurt içinde dövizde büyük dalgalanmalara sebep olunca, Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak’tan “Piyasaları rahatlatacağız” açıklaması geldi. 10 Ağustos Cuma günü 5,75 TL’den başlayıp 6,25 TL’ye kadar çıktıktan sonra geri dönen dolar, piyasaların kapalı olduğu pazar gecesi yeni bir operasyonla alevlendi. Asya piyasalarının bile kapalı olduğu saatlerde dolar 7 liranın üzerine çıktı, operasyonun yeni dalgasıyla panik havası hâkim oldu. Aynı hareketle avro da 7,36 TL ile 8,12 TL arasında işlem gördü. Panik havasını, sosyal medyada tetikleyen yüzlerce kişi tarafından ortaya atılan ve hiçbir gerçekliliği olmayan “Bankalardaki döviz TL’ye çevrilecek” iddiasının ardından “Bankalardaki paralara el konulacak” gibi korkunç bir iddia daha ortaya atıldı. “Karanlık ortamda, kötü niyetli kişilerin yalan rüzgarı” olarak değerlendirilen hareketin ardından piyasayı rahatlatan ilk açıklama, Bankalararası Düzenleme ve Denetleme Kurumundan geldi. Kurum, gece yarısından sonra yaptığı açıklamada, bankaların yurt dışı yerleşiklerle yaptıkları, bir ayağı döviz, diğer ayağı TL olan para swaplarından, işlemin başlangıç tarihinde spotta yurt içi bankaların TL verip döviz aldıkları işlerleri ile yine bu mahiyetteki işlemlerin toplamının, bankaların en son hesapladıkları yasal özkaynaklarının yüzde 50’sini geçemeyecek olduğuna dair karar açıklandı.



PİYASAYA LİKİDİTE

Piyasaları rahatlatacak ikinci karar Merkez Bankası’ndan geldi. Banka, piyasada dolar ve TL likiditesini artırma yönünde oldu. Banka, yabancı para diğer yükümlülükler için 1, 2 ve 3 yıla kadar vadelerde zorunlu karşılık oranlarını 400 baz puan indirdiğini açıkladı. MB ayrıca bankalara likidite yönetiminde esneklik sağlamak amacıyla TL zorunlu karşılık oranlarını da tüm vadelerde 250 baz puan indirdi. Bu kararla finansal sisteme yaklaşık 10 milyar TL, 6 milyar ABD doları ile 3 milyar dolar karşılığı altın cinsinden likidite verilmesi sağlandı. Karar döviz piyasasında hemen etkisini gösterdi. Analistler BDDK ve Merkez Bankasının attığı adımların Türk lirasına spekülatif atakları sınırlayacağını ifade ettiler.

Borsada açığa alışa düzenleme

Borsa işlemleri için yeni kural getirildi. Buna göre yukarı adım kuralının BİST 100 Endeksinde bulunan ve açığa satış yapılabilen paylarda da uygulanmasına karar verildi. Buna göre söz konusu tarihten itibaren BİST 100 Endeksinde bulunan ve açığa satış yapılabilen paylar da dâhil olmak üzere açığa satış işlemi yapılabilen tüm sıralarda açığa satış işlemi, açığa satışa konu olacak sermaye piyasası aracının en son gerçekleşen işlem fiyatından daha yüksek bir fiyat kademe üzerinden gerçekleştirilebilecek.

Yalan haberlere ceza yağacak

Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu (BTK) tarafından, sosyal medyada “Dövizlerin devlet eliyle Türk lirasına (TL) çevrileceği” ve “Dolar kurunun sabitleneceği” iddialarını yayan kişi ve kuruluşlar hakkında inceleme başlatıldı. Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığından verilen bilgiye göre sosyal medyada dolaşan “Dövizlerin devlet eliyle TL’ye çevrileceği” ve “Dolar kurunun sabitleneceği” iddialarını yayan kişi ve kuruluşlar takibe alındı. Kamuoyunda infial uyandırmaya ve toplumu yanlış yönlendirmeye yönelik kasıtlı paylaşımda bulunanlar için yasak yaptırımlar bulunuyor. Vatandaşlardan, söz konusu amaca hizmet edenlerin www.ihbarweb.org.tr adresine ihbarda bulunulması da istendi. Kurum tarafından yapılan incelemeler sonrasında söz konusu iddiaları yayan ve manipülatif haber kaynağı olan kişi ve kuruluşlar hakkında ilgili kurum ve kuruluşlarla iş birliği hâlinde yasal işlem yürütülecek.



Dövizde manipülasyon yapan 365 hesaba soruşturma açıldı

Piyasalar kapalıyken kur yükselişinin kontrolden çıkması, hiçbir ekonomik temel ve gerekçe olmadan yükselişinde sosyal medyadaki gerçek dışı paylaşımların da etkisi oldu. Piyasalarla ilgili yalan haber yayın hesaplardan sürekli kur yükselişini provoke edici, algı oluşturacak şekilde paylaşım yapan 346 hesap belirlenerek tahkikat başlatıldı. İçişleri Bakanlığından yapılan açıklamada konunun Emniyet Genel Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele Daire Başkanlığı tarafından takip edildiği ve konuyla ilgili yasal işlemlerin yürütüldüğü açıklandı.