Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Merkez Bankası ve BDDK’nın piyasalardaki baskıyı azaltmak için gerekli tüm tedbirleri aldığını belirten Albayrak, “Serbest piyasa kurallarında kalarak gereken tüm araçları devreye sokarak adım atmaya devam edeceğiz. Bankacılık ve özel sektörümüzün yanındayız. Bankacılık güçlü duruşunu devam ettiriyor. Önümüzdeki dönemde firmaların döviz risklerini azaltmaya yönelik tedbirleri adım adım hayata geçireceğiz. TL’yi koruyacağız, TL ile yürüyeceğiz ve önümüzdeki dönemde TL daha da güçlenecek. Elini uzatana elimizi uzatıp sıkacağız. Yumruğunu sıkana da yanağımızı dönmeyeceğiz” dedi.



“VATANDAŞLAR ALGI OPERASYONLARINI PÜSKÜRTTÜ”

Piyasada panik havası oluşturmak isteyenlerin amacına ulaşamadığını söyleyen Albayrak, “İki haftadır ataklara rağmen banka mevduatlarından önemli çıkış olmaması vatandaşların algı operasyonlarını nasıl püskürttüğünü net şekilde ortaya koyuyor. Atacağımız güçlü adımlarla tıkır tıkır yolumuza devam edecek, A’dan Z’ye kadar her türlü hazırlığımızı yapacağız” ifadelerini kullandı. Artık doların güvenirliğinin sorgulanır hale geldiğine dikkat çeken Albayrak, “Artık dolar güvenilirliğini yitirmiştir. Ülkeler kendilerini korumak için ortak para kullanımını önemsemektedir. Doların güven yitirdiği dönemde uluslararası ticaretimizde TL’yi koruyacak adımlara daha da güçlü atmaya devam edeceğiz. Bu yaşanan süreçler ekonominin finansal mimarisi açısından hayırlı neticeler de doğurmuştur. Türkiye’nin bugün yaşadıkları bize önümüzdeki dönemde çok daha güçlü bir finansal mimariyi inşa etmemiz gerektiğini ortaya koymaktadır” diye konuştu.

Telekonferans ile bin yabancı yatırımcıyla görüşecek

Türkiye, kur üzerinden gerçekleştirilen ekonomik savaşa karşı yurt dışında atağa geçiyor. Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak 16 Ağustos Perşembe günü yabancı yatırımcılarla telekonferans yoluyla bir araya gelecek. CITI, Deutsche Bank, Dome ve HSBC koordinasyonunda gerçekleştirilecek görüşmeye dünya genelinde 750-1000 katılımcının iştirak etmesi bekleniyor. Bakan Albayrak yabancı şirketlerin CEO’larına “kurdaki yükselişin Türkiye’nin gerçeklerini yansıtmadığı” mesajını verecek. Ayrıca Türkiye’deki yatırım ortamı ve cazip fırsatlar ilk ağızdan anlatılacak.