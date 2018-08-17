Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Bakan Albayrak’ın ilk telekonferansına 6 bin yatırımcı katılırken, konuşma yaklaşık 45 dakika sürdü. Citi, Deutsche Bank, HSBC ve DOME koordinasyonunda düzenlenen telekonferanstaki konuşmasında Albayrak; Türkiye’nin yüksek kaldıraçlı bir ülke olmadığına dikkat çekerek, 2018 yılının ilk çeyreğinde, borç/GSYH oranının yüzde 137 olduğunu söyledi. Bakan Albayrak, sunumunda şu mesajları verdi:



IMF PLANIMIZ YOK

Türkiye’deki volatilite, ekonomik temeller tarafından tetiklenmiş bir volatilite değil. Şu anda piyasadaki anomali ile uğraşıyoruz. Mali disiplinden taviz vermeyeceğiz. Hedeflerden sapma olmayacak. Yapısal reformlar, her zaman önceliklerimiz arasında bulunacak. IMF ile görüşme planımız yok. Vergi yapılandırmalarından önemli gelir bekliyoruz. Türkiye, zorlukların tamamen farkında. Bu dalgalanmalardan daha güçlü çıkacağız.



BANKALAR SAĞLAM

Bankalara yakın zamanda stres testi yaptık. Türkiye bankacılık sektörü güçlü ve sağlıklı. Bankalardan son dönemde büyük bir mevduat çıkışı yaşanmadı. Sektör, mevcut volatiliteyi yönetebilecek kapasitede. Buraya destek verme konusunda tereddüt etmeyeceğiz. Kamu bankalarının yardıma ihtiyacı olması hâlinde hükûmet yanlarında olacaktır.



ŞİRKETLER ÖDEYEBİLİR

Şirketler de kısa vadeli yükümlülükleri karşılayabilecek pozisyonda. Döviz borçlanmasını kısacak önlemleri de zaten almıştık. Sermaye kontrolleri ajandamızda değil ve olmayacak. Türkiye hiçbir zaman piyasa temelli olmayan önlemler almadı. Ortaya koyacağımız çerçeve, serbest piyasa kuralları içinde olacak.



ENFLASYON DÜŞECEK

Para politikası, enflasyonla mücadelede yeterli değil. Para ve maliye politikalarının iş birliği içinde olması gerekiyor. Yeni oluşturulan bakanlık ve para politikasının koordinasyonu kritik önemde. Kısa sürede enflasyonu tek haneye düşürmek istiyoruz.



ILIMLI BİR BÜYÜME

Büyüme için ekonomi tekrar dengelenmeli. Ekonomide ılımlı bir büyüme patikası bekliyoruz. Yeni makro ihtiyadi önlemler, sıkı makro ve mali politika ile daha sürdürülebilir büyümeye ulaşacağız.

Alman mevkidaşa destek teşekkürü

Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, Almanya Finans Bakanı Olaf Scholz ile bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi. Yapılan açıklamada, “Bakanımız Berat Albayrak, Türkiye’ye karşı ABD tarafından başlatılan haksız tutum ve uygulamalar sonrası, Almanya’dan gelen destek açıklamalarından duyulan memnuniyeti dile getirmiş ve teşekkür etmiştir. Başta Şansölye Merkel olmak üzere Almanya ve AB makamlarınca yapılan açıklamaların, ilişkilerin geleceği açısından toplumdaki güveni artırdığına dikkat çekmiştir. Sayın Scholz ise, güçlü Türkiye ekonomisinin hem Almanya, hem de Avrupa Birliği için büyük önem taşıdığını belirtmiştir. İki bakan, ekonomik iş birliğini güçlendirecek adımların atılması ve bu konuda karşılıklı çalışmalara başlanması için görüş birliğine varmışlardır. Bakanlar, heyetlerin en kısa sürede karşılıklı olarak çalışmalara başlamasının ardından, 21 Eylül’de, Berlin’de bir araya gelme konusunda mutabık kalmışlardır” denildi.