Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

FETÖ’nün 15 Temmuz 2016’da ABD destekli hain darbe girişimini savuşturan Türkiye, yine aynı merkezden maruz kaldığı finansal darbe kalkışmasına da boyun eğmedi. Hafta başında ABD kaynaklı spekülatif saldırıların etkisiyle bütün zamanların en yüksek seviyesine yükselen dolar; ekonomi yönetiminin attığı etkili adımlar, iş dünyası ve vatandaşların dövize karşı cephe almasıyla birlikte, dünkü işlemlerde de düşüşünü sürdürdü. Gün içinde 5,70’e kadar gerileyen dolar, psikolojik seviye olan 6 TL’nin altına yerleşti. Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun, Türkiye’ye başlatılan ekonomik savaş ile ilgili yaptığı açıklamada “Türk milletinin feraseti, Cumhurbaşkanımızın liderliği ile bu ekonomik darbe girişimini de savuşturuyoruz. Bu süreçte bu aziz millet, yanında duranları da, karşısında yer alanları da unutmaz” ifadelerine yer verdi.



KARA BULUT DAĞILDI

Dolar, geçen pazar gecesi oldukça sığ olan piyasada 7,2360 seviyesini görmüştü. TCMB ve BDDK’nın aksiyonları, Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak’ın açıklamalarıyla birlikte, Türk lirasında hızlı bir değerlenme süreci başladı. Bu süreçte Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan; Türkiye’nin ekonomik bir kuşatma halinde olduğunu, bu saldırıların bir müddet daha devam edeceğinin açık olduğunu söylemişti. Buna rağmen mücadele edileceğini vurgulayan Erdoğan; ABD ile ticaret savaşları sebebiyle arası açılan Almanya’dan Rusya’ya, Çin’den İran’a kadar birçok ülke ile temasa geçti. Türkiye’nin haklılığını anlattı ve söz konusu ülkelerden de destek topladı. Son olarak Katar’ın Türkiye’ye 15 milyar dolar doğrudan yatırım ve bankalara hızlı kaynak girişi sağlayacağını açıklaması üzerine, piyasalardaki kara bulutlar dağıldı.

Firmaların parası var

Türk Ekonomi Bankası (TEB) Genel Müdürü Ümit Leblebici, yabancı yatırımcılara büyük sorumluluk düştüğünü belirterek, “Temel olarak Türkiye’nin ne yaptığının iyi dinlenmesi gerek. Dışarıdan bir sermaye katkısına ihtiyaç yok ama gerekirse yabancı da yerli de getirir. Türkiye önemli bir pazar. Böyle bir piyasada olmamak mümkün değil” dedi. Piyasalarda yaşanan gelişmeleri değerlendiren Ümit Leblebici, “Oluşan kur seviyesini ekonomik sebeplerle açıklamak mümkün değil. Spekülatif bir atak yaşadık. Âdeta bir köpük oluştu ve normalleşmesi gerekiyordu. Piyasa bunu normalleştirmeye başladı. Türk firmalarının şu anda kısa vade borçlarından fazla paraları var ve özel sektör, kısa vadede yabancı para cinsinden borcunu öder, üste parası bile kalır” diye konuştu.