Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Türkiye İhracatçılar Meclisi (TİM) ile Dış Ekonomik İlişkiler Kurulu temsilcileri ve ihracatın elçileri, büyükelçilerle buluştu. Toplantıda konuşan TİM Başkanı İsmail Gülle, Türkiye’nin 2023 hedeflerine ulaşması için büyükelçilerden destek istedi. Büyükelçilerden 2 talepte bulunan Gülle “İhracat yaptığımız ülkelerdeki güncel ekonomik ve siyasi gelişmelerle ilgili bizlere bilgi aktarılan bir platforma ihtiyaç duyuyoruz. Ayrıca vize işlemlerinde bazı ülkelerde sıkıntılar yaşıyoruz. Bunların giderilmesi için destek bekliyoruz” dedi. Dışişleri Bakanlığı tarafından bu yıl 10. kez düzenlenen Büyekelçiler Konferansı için bir araya gelen ihracatçılar ve büyükelçilere seslenen Gülle, Türkiye’nin 2023 hedefinin ilk 10 ekonomisi arasında yer almak olduğunu hatırlatarak “İhracat hepimizin görevi” ifadesini kullandı.



BAŞARIMIZ BAZILARINI RAHATSIZ ETTİ

Türkiye’nin son 15 yılda hem siyasi hem ekonomik alanda büyük bir atılım gerçekleştirdiğinin altını çizen Gülle, bu başarının zaman zaman bazı stratejik ortakları rahatsız ettiğini kaydetti. Gülle “Son günlerde ise ekonomimize karşı açık bir saldırı hâli mevcut. Bu saldırıya tüm Türkiye olarak gerekli cevabı veriyoruz. Bu sebeple TİM ve birliklerimizin elindeki tüm fonları Eximbank’a kullandırma kararı aldık.Gün taraf olma günüdür” mesajı verdi. Fabrikaları daha fazla çalıştıklarını, ‘bekle gör’ anlayışıyla üretimi durdurmak bir yana, fabrikaları daha fazla çalıştıracaklarını, ihracatın nasıl artacağının yollarını arayacaklarını, Türkiye markasının dünyanın her notkasında var olması için var güçleriyle çalışacaklarını kaydetti.

'Canımız sıkkın ama moralimiz bozuk değil'

Son günlerde yaşanan ve açıklanamayan gelişmeler sebebiyle iş dünyasının ciddi zorluklara göğüs gerdiğine işaret eden DEİK Başkanı Nail Olpak “Canımız sıkkın ama moralimiz bozuk değil. Gelecekten umudumuzu asla kesmiş değiliz. Yaşananların farkındayız. Önümüzdeki süreçte ekonomi ve ticari diplomasinin birlikte çalışması, doğru ve zamanında atılacak adımlarla hasarı en minimum seviyede atlatacağımıza da inanıyoruz” dedi. İş dünyası olarak mali disiplin, serbest piyasa, mali kurulların işleyişi, enflasyonla mücadele, üretim ve ihracatın kesintisiz sürdürülmesinin öncelikleri arasında olduğunu vurgulayan Olpak, değişimin tüm zamanların en yüksek hızına ulaştığı bu dönemde, ilkeli diplomasinin, medeniyetlerin etkili silahı ve gücü olduğunu ifade etti ve “Diplomatlar, savaşları başlamadan bitirmeyi hedefleyen, dünyaya istikrarı hâkim kılmaya çalışan ve bunları büyük bir zekâ ve incelikle yapan iyi niyet sanatçılarıdır. Bu sanatın ve hünerin sahibi büyükelçilerimizi de kutluyorum” diye konuştu.