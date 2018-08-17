Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

SEFA BİLGİTEKİN

Milyonlarca emeklinin merakla beklediği haber Sosyal Güvenlik Kurumundan (SGK) geldi. Emeklilerinin, bayrama denk gelen ödemeleri ve ayın 25’inde alacakları maaşlar öne çekildi. Bağ-Kur ve SGK emeklilerine dün bayram ikramiyesi ödemeleri başladı. Emekli Sandığına bağlı olanlara da ikramiye ödemesi bugün yapılacak. Emekliler, maaşlarını ise yarından itibaren ATM’lerden, 20’sinden sonra da bankalardan alabilecekler. Kurban Bayramı için toplam 11 milyondan fazla emekli ve hak sahibine, 10 milyar TL ikramiye ödenmiş olacak. Bu karar, emekliler cephesinde olumlu karşılanırken, besiciler de kurbanlık pazarlarının hareketleneceği beklentisine girdi. Tatilin 9 gün olması ve maaşların bayram öncesinde ödenmesi konusundaki belirsizlik, besicileri endişeye sokmuştu. SGK’nın bayram öncesi maaş ödemesi emeklileri sevindirmenin yanı sıra besicileri de umutlandırdı. Şu ana kadar büyük hareketlilik yaşanmayan kurban pazarlarının yarından itibaren canlanması bekleniyor.

EN PAHALISI İSTANBUL’DA

Kurban pazarlarında bu yıl satışa çıkarılan küçükbaş hayvan sayısı 5 milyon oldu. Büyükbaş hayvan sayısının ise 1 milyon 200 bin olduğu belirtildi. Küçükbaş hayvanların fiyatı 750 liradan başlayıp, 3 bin 500 liraya kadar çıkabiliyor. Büyükbaş hayvanlarda fiyatlar 5 bin lira ila 20 bin lira arasında değişiyor. Şehirlere göre canlı kilogram satışları ise farklılık gösterecek. Büyükbaş hayvanların canlı kilogram satışları İstanbul’da 19-25 lira, Ankara’da 18-22 lira, İzmir’de ise 17-22 lira arasında olacak. Küçükbaş hayvanların canlı kilogram satış fiyatları ise İstanbul’da 24-28 lira, Ankara’da 18-20 lira ve İzmir’de 22-26 lira olarak belirlendi.

Dolandırıcı kurbanı olmayın

Türkiye Esnaf ve Sanatkarları Konfederasyonu (TESK) Genel Başkanı Bendevi Palandöken, kurbanlık satışlarının arttığı canlı hayvan pazarlarında dolandırıcılık vakalarının yaşandığını belirterek “Pazarcı esnafımız ve vatandaşlarımız özellikle kurbanlık alışverişinde sahte paraya karşı çok dikkatli olmalı” ifadesini kullandı. Palandöken, yazılı açıklamasında, Kurban Bayramı’na az bir süre kala alışveriş yoğunluğu yaşanan pazar yerlerinde yaşanabilecek dolandırıcılıklara karşı vatandaşları uyardı. Bu yıl Kurban Bayramı’nda piyasaya 20 milyar liranın girmesinin beklendiğine işaret eden Palandöken, üreticilerin emeğinin boşa gitmemesi için pazar yerlerindeki denetimlerin artırılması gerektiğini vurguladı. Palandöken, emniyet güçlerinin de kurban satıcılarını sahte paraya karşı bilgilendirmesi gerektiğini ifade etti.