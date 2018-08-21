Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Osman Çobanoğlu Ankara



100 günlük icraat programı kapsamında yapım çalışmaları sürdürülen Şabanözü, Boyabat, Iğdır, Viranşehir, Zile, Niksar, Bulancak, Emirdağ ve Arsin OSB’leri doğalgaza kavuşacak. Böylece yerli sanayicinin üretimi artarak daha da hız kazanacak. 100 günlük icraat programında Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığının halka dokunan projeleri dikkat çekiyor. Projeler arasında tüm illere doğal gaz arzı hedefi de yer almıştı. Bu hedef kapsamında Şırnak ve Artvin doğalgaza kavuşacak. Yüzde 99’luk ilerleme kaydedilen Şırnak hattından eylül sonu itibarıyla doğal gaz verilecek. Zor ulaşım şartlarına sahip olan Artvin için de geçen yıl şubat ayında sözleşmeleri imzalanarak doğal gaz boru hattı yapım çalışmaları başlatıldı. Artvin Doğalgaz Boru Hattı, Faz-I ve Faz-II-2 projelerinde de sona yaklaşıldı. Ekim ayı sonunda, söz konusu doğalgaz boru hattı projesi de tamamlanarak Artvin doğalgaz arzına hazır hâle getirilecek.