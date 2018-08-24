Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Palandöken “Büyük mağazalar ve AVM’ler bayramları ve özel günleri fırsat bilerek, önce ürünlerin fiyatını şişiriyor, sonra indirim varmış gibi pazarlayarak satışa sunuyor. Bir pantolonun indirimli fiyatı dahi, bir takım elbise fiyatına satılıyor. Bayram öncesinde yüzde 80’e varan indirim aldatmacaları yaşandı. Yüzde 70’e varan indirim, bunlara ek olarak ikinci ürüne yüzde 50 indirim. Bu da yetmiyor, kasada yüzde 20 indirim. Böyle bir kazanç dünyanın hiçbir yerinde yok. Şimdi sırada sezon sonu kandırmacası var. Dikkatli olun. Çünkü indirimler gerçekçi değil. Tüketiciyi yanıltarak, rant elde etmeye yönelik” dedi. İndirimin tüm mağazalar için yalnızca yılın belli dönemlerinde geçerli olması gerektiğini vurgulayan Palandöken “Mağazalar bağlı oldukları meslek kuruluşlarından izin alarak indirim kampanyası yapabilmeli. İndirimlerin meslek odalarının izni ve kontrolü ile yapıldığı tüketiciye belirtilmeli. Her özel günde ve her sezonda rastgele indirim yapılmamalı” diye konuştu.