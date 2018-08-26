Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Yılda 2 kez biner lira bayram ikramiyesi ile muradına eren emeklilerin maaşına bu ay da son 10 yılın en yüksek zammı yansıtıldı. Zam oranı; SSK ve Bağ-Kur emeklilerinde yüzde 9.17, memur emeklilerinde ise yüzde 8.65 oldu. İlk ikramiyelerini Haziran'da alan emekliler ikinci ikramiyelerini de bu ay Kurban Bayramı öncesinde ceplerine koydu. Ayrıca yaklaşık 7.5 milyon emekli de maaşlarını bayram öncesi alarak bayramı paralı geçirdi. Milyonlarca emeklinin şimdi gözü intibakta. 2000 yılı ve sonrasında emekli olanlar, intibak beklentisi içerisinde. Bu konuda müjde bekleyen emekliler, umutlu. İntibak konusunda Anayasa Mahkemesi adres olarak TBMM'yi adres göstermiş, Türkiye Emekliler Derneği de konuyu Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi'ne taşımıştı. Eğer intibak düzenlemesi yapılırsa, yaklaşık 5 milyon kişinin maaşında artış yaşanacak. Düzenleme, her emekliye farklı yansıyacak. 2000 yılı ve sonrasında emekli olanların maaşı yeniden hesaplanacak. Emeklilere, prim ödemelerine ve hizmet sürelerine göre farklı zamlar söz konusu olacak. İlk intibakta 2000 yılı öncesinde emekli olan yaklaşık 2 milyon SSK'lının maaşında 50 lira ile 355 lira arasında artış olmuştu. Yeni intibakta da artışın bu seviyelerde olabileceği belirtiliyor..