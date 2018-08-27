Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Toplu Konut İdaresi (TOKİ) tarafından borcunu erken ödeyip tapusunu hemen almak isteyen konut ve iş yeri alıcılarına yönelik her yıl yapılan indirim kampanyasının bu yıl ikincisi başlıyor. TOKİ Başkanı Ergün Turan, konut ve iş yeri alıcılarından gelen yoğun talep sebebiyle ikinci indirim kampanyası düzenlendiğini ifade etti. “Yüzde 24 indirim” uygulanacak kampanyadan yararlanmak isteyenlerin 21 Eylül-19 Ekim’de ilgili bankaya başvuruda bulunabileceğini belirten Ergün Turan “Bu tarihten sonra yapılacak borç kapatmalarda söz konusu indirim oranından yararlanılması mümkün olmayacak. İndirimden, kalan bakiyenin yüzde 25’inden az olmamak şartıyla peşin ödeme yapanlar da yararlanabilecek” dedi. Turan, alıcıların, başvuru tarihi itibarıyla TOKİ’ye ödemekle yükümlü oldukları aidat, emlak vergisi gibi herhangi bir borcunun bulunmaması gerektiğini de dile getirerek “Kampanyamızdan, satışları 2017 yılı Haziran ayı sonuna kadar gerçekleştirilmiş ve geri ödeme taksiti 2017 yılı Haziran ayı sonuna kadar başlamış olan konut ve iş yerleri sahipleri yararlanacak. Vadesi 12 ay ve daha az kalan projelerimiz dâhil edilmemiştir” ifadelerini kullandı.