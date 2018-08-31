Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Türkiye, son haftalarda ABD ile yaşadığı gerilimin ardından yurt dışı temaslarını artırdı. Bu kapsamda, Avrupa Birliği ile ilişkilere de ağırlık veriliyor. Bu konudaki kararlı irade, önceki gün, Türkiye’nin Avrupa Birliği’ne uyum süreci yolunda önemli bir konumda yer alan Reform Eylem Grubu tarafından da ortaya kondu. Gelişmeler, iş dünyası tarafından da olumlu karşılanıyor. MÜSİAD Genel Başkanı Abdurrahman Kaan “Bugün geldiğimiz noktada Türkiye; her yıl bir milyon büyüyen 80 milyonluk aktif nüfusuyla AB ülkeleri için önemli bir pazar, Avrupa’ya uzanan enerji yollarının güvenliği için önemli bir aktör. AB ile Türkiye arasındaki ticari ilişkilere bakıldığında, ülkemize 2017 yılında 7,4 milyar dolar doğrudan yatırım yapıldığı görülmektedir. Son açıklanan ekonomik veriler ışığında bakıldığında, AB’nin Türkiye ihracatındaki payının yüzde 48,7 ile birinci sırada olması, AB’nin Türkiye ekonomisinin geleceği açısından hayati bir öneme sahip olduğunu kanıtlar niteliktedir. Özellikle ağustos başından beri ABD tarafından Türkiye ekonomisini hedef alan hukuk ve etik dışı yaptırımlara karşı, Avrupalı siyasi aktörler tarafından, ülkemiz lehine yapılan açıklamaları da önemli bir fırsat olarak görüyoruz. Bütün bu sebeplerden dolayı, hükûmetimizin AB’ye üyelik sürecinin yeniden canlandırılmasına yönelik sergilediği iradeyi oldukça olumlu karşılıyoruz” diye konuştu.